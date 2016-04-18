﻿﻿Etimesgut sağlam geliyor

Üçüncü Futbol Ligi İkinci Grupta şampiyonluğu ligin bitimine 4 hafta kala garantileyen Etimesgut Belediyespor, yeni sezon planlaması ile ilgili çalışmalara ağırlık verdi. Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelip şampiyonluk patasını keserken, kalıcı olmanın yolunun ekonomisi sağlam bir kulüp yapısından geçtiğini vurguladı. “Bu takımı aldığım zaman amatör kümedeydi şimdi İkinci Lig’de’ diyen Kartal, şöyle konuştu:

“Rizespor’da bir deneyimim vardı. Oradaki deneyimlerimle buradakini birleştirince başarı, adım adım geldi. Amatör, süper amatör, 3. Lig ve nihayet 2. Ligi gördük. Başarıdaki en büyük etken sporculara yaklaşım. Ben sporcuları çok seviyorum. Onları gördüğüm zaman çok duygulanıyorum. Böyle bir birlikteliğin başarı getireceğine inanıyorum. Abi, kardeş ve baba olduğumuz zaman başarı daha kolay yakalanıyor. Bunun dışında ne kalıyor, ekonomik problemler. Ayağını yorganına göre uzatırsan bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bizim takımın her şeyi ile dört dörtlük olduğunu savunmuyorum. Bizden daha iyi takımları görüyoruz. Ancak bizde birliktelik var, bizde beraberlik, dostluk, kardeşlik var. Ekonomik problemlerimizin olmaması sebebiyle paylaşım var. Bunlar olunca, çocuklar mutlu, biz de mutluyuz.”

BAZI KULÜPLER İÇİN ZOR GÜNLER YAKIN

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’dan çok şeyi örnek aldıklarını dile getiren Kartal, şunları söyledi:

“Ekonomik gücü olan kulüpler daha sağlam bir zeminde duruyor. Ancak göreceksiniz, ekonomik gücü çok yüksek gibi görünen bazı kulüpler, ekonomilerini düzeltemezse daha aşağılara düşecek. Biz, kalıcı olmak için sağlam bir kulüp ekonomisi oluşturduk.”

Teknik Direktör Taner Öcal ise kulüp olarak bir destan yazdıklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini ifade etti.