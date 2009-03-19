Etiler Şamdan Longtable’a taşındı

Etiler Şamdan Nişantaşı’ndaki Longtable’da önceki akşam Etiler şamdan rüzgârları esti...
Revolution Party serisinin önceki akşamki ev sahibi, Etiler şamdan’ın sahipleri Mehmet-şehnaz Tuna çiftiydi. “Gelenek ile ihtilal Longtable’da buluşacak” sloganı ile gerçekleşen partide konukları, şamdan’ın çeyrek asırlık kadrosu ağırladı. şamdan ekibinin tam kadro katıldığı gecede Mehmet-şehnaz Tuna çifti, partiye katılanlarla yakından ilgilendi.
Tuna DJ kabininde
Gecede Mehmet Tuna, bir ara DJ kabinine girip eline mikrofonu aldı ve şamdan’ın kuruluş yıllarında Bedii Çapa’dan aldığı fikir ve görüşlere çok önem verdiğini, ondan her zaman destek gördüğünü söyledi. Tuna, Ahmet, Celal ve ızzet Çapa kardeşleri de kendi kardeşleri gibi sevdiğini belirtti. Ancak bir şamdan müdavimi olan Celal Çapa’nın partiye katılmaması, dikkat çekti.
Cipriani de geldi
Soyadlarını taşıyan dünyaca ünlü bir otel ve restoran zincirine sahip olan Cipriani ailesinin oğlu Longtable’a gelmeden önce yine bir Çapamarka mekânı olan It’s A Joke’ta yemek yiyen Cipriani, her iki mekânı da çok beğendiğini ve kendisine ilham verdiklerini söyledi. Geçtiğimiz aylarda Adriana Lima ile New York’taki Harry’s adlı gece kulübünde görüntülenen Cipriani’nin, Lima ile iki gün arayla ıstanbul’da olması da ilginç bir tesadüftü.
Eski eşiyle aynı mekanda
Geçtiğimiz yıl ani bir kararla nikâh masasına oturan ve aynı hızla boşanan Süreyya Yalçın ve Önder Bekensir de mekânda eğlenenler arasındaydı. Süreyya Yalçın partiye geçtiğimiz hafta kısa bir dargınlık yaşadığı sevgilisi Burak Hatipoğlu ile katıldı.
TİM’de bir yıldız
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir
hayran kitlesine sahip ısveçli caz şarkıcısı Fredrika Stahl, 2009 dünya turnesi kapsamında 4 Nisan gecesi TıM Maslak Show Center’da konser verecek. Genç sanatçı, en beğenilen şarkılarıyla ilk kez Türk cazseverlerle buluşacak. Saat 21.00’de başlayacak konserin biletleri, TıM gişelerinde ve Biletix’te satışa sunuldu.
Aysal’dan başkana teşekkür partisi
Ahu Aysal, önceki gece sahibi olduğu Hotel Les Ottomans’da Beşiktaş Belediye Başkanı ısmail Ünal’a teşekkür partisi düzenledi. 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi ısmail Ünal’a hizmetlerinden ötürü teşekkür etmek isteyen ve bunu bir partiyle gerçekleştiren Aysal’ı partisinde dostları da yalnız bırakmadı. ısmail Ünal’ın teşekkür konuşması yaptığı gecede misafirlere, Ahu Aysal’ın özel hazırlattığı ve üzerinde “Canım Başkanımız Sen Bizim Umudumuzsun-Ahu” yazan çikolatalar dağıtıldı. Partiye katılanlar arasında Nebahat Çehre, Feryal Gülman, Asuman-Hüsnü Güreli, gibi birçok tanıdık isim de vardı.
Afrika’dan döndüler
Harley Davidson Türkiye’nin ortağı Hakan Çetinel ve 10 Harley Davidson tutkunu, 11 gün önce çıktıkları Afrika gezisinden önceki gün döndü. Mali ve Burkina Faso’yu kapsayan gezide toplam 3 bin 600 km yol kat eden ekip, zorlu bir macera yaşadı. Kabileler arası çatışmalar olduğu için son anda rotalarını değiştirip Nijer’e gitmeyen ekip üyeleri, bu değişiklikten dolayı 210 km zorlu bir sürüş yaşamışlar.
Miami yolcuları
Türkiye’nin önde gelen organizasyon şirketi Unilife’in sahipleri Özgür ve Erdem ıpekçi kardeşler, dünyanın en önemli müzik konferanslarından biri kabul edilen Miami Winter Music Fest’e davet edildi. Dünyaca ünlü prodüktör, organizatör ve DJ’lerin katıldığı konferansa kabul edilen ve şu ana kadar Scorpions, The Rasmus, Bob Sinclar, Roger Sanchez, Martin Solveig gibi birçok yıldızı ıstanbul’a getiren ıpekçi kardeşler, yaz sezonunda da çok önemli etkinliklere imza atacaklarını söylediler.
ENKA’da bale gösterisi
Carl Orff’un “Tironfi” (Zaferler) üçlemesinin ilk eseri olan “Carmina Burana” yapıtı, 21. ENKA Kültür Sanat Bahar Etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşuyor. Carmina Burana, 37. sanat yılını kutlayan Çağdaş Bale Topluluğu tarafından Cem Ertekin’in koreografisi ile sahnelenecek. Kalabalık bir sanatçı kadrosu eşliğinde sunulacak gösteri, 24 Mart akşamı saat 20.30’da ENKA ıbrahim Betil Oditoryumu’nda izlenebilir.
Etiler Şamdan Longtable’a taşındı
Etiler Şamdan Nişantaşı’ndaki Longtable’da önceki akşam Etiler şamdan rüzgârları esti...
Revolution Party serisinin önceki akşamki ev sahibi, Etiler şamdan’ın sahipleri Mehmet-şehnaz Tuna çiftiydi. “Gelenek ile ihtilal Longtable’da buluşacak” sloganı ile gerçekleşen partide konukları, şamdan’ın çeyrek asırlık kadrosu ağırladı. şamdan ekibinin tam kadro katıldığı gecede Mehmet-şehnaz Tuna çifti, partiye katılanlarla yakından ilgilendi.
Tuna DJ kabininde
Gecede Mehmet Tuna, bir ara DJ kabinine girip eline mikrofonu aldı ve şamdan’ın kuruluş yıllarında Bedii Çapa’dan aldığı fikir ve görüşlere çok önem verdiğini, ondan her zaman destek gördüğünü söyledi. Tuna, Ahmet, Celal ve ızzet Çapa kardeşleri de kendi kardeşleri gibi sevdiğini belirtti. Ancak bir şamdan müdavimi olan Celal Çapa’nın partiye katılmaması, dikkat çekti.
Cipriani de geldi
Soyadlarını taşıyan dünyaca ünlü bir otel ve restoran zincirine sahip olan Cipriani ailesinin oğlu Longtable’a gelmeden önce yine bir Çapamarka mekânı olan It’s A Joke’ta yemek yiyen Cipriani, her iki mekânı da çok beğendiğini ve kendisine ilham verdiklerini söyledi. Geçtiğimiz aylarda Adriana Lima ile New York’taki Harry’s adlı gece kulübünde görüntülenen Cipriani’nin, Lima ile iki gün arayla ıstanbul’da olması da ilginç bir tesadüftü.
Eski eşiyle aynı mekanda
Geçtiğimiz yıl ani bir kararla nikâh masasına oturan ve aynı hızla boşanan Süreyya Yalçın ve Önder Bekensir de mekânda eğlenenler arasındaydı. Süreyya Yalçın partiye geçtiğimiz hafta kısa bir dargınlık yaşadığı sevgilisi Burak Hatipoğlu ile katıldı.
TİM’de bir yıldız
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir
hayran kitlesine sahip ısveçli caz şarkıcısı Fredrika Stahl, 2009 dünya turnesi kapsamında 4 Nisan gecesi TıM Maslak Show Center’da konser verecek. Genç sanatçı, en beğenilen şarkılarıyla ilk kez Türk cazseverlerle buluşacak. Saat 21.00’de başlayacak konserin biletleri, TıM gişelerinde ve Biletix’te satışa sunuldu.
Aysal’dan başkana teşekkür partisi
Ahu Aysal, önceki gece sahibi olduğu Hotel Les Ottomans’da Beşiktaş Belediye Başkanı ısmail Ünal’a teşekkür partisi düzenledi. 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi ısmail Ünal’a hizmetlerinden ötürü teşekkür etmek isteyen ve bunu bir partiyle gerçekleştiren Aysal’ı partisinde dostları da yalnız bırakmadı. ısmail Ünal’ın teşekkür konuşması yaptığı gecede misafirlere, Ahu Aysal’ın özel hazırlattığı ve üzerinde “Canım Başkanımız Sen Bizim Umudumuzsun-Ahu” yazan çikolatalar dağıtıldı. Partiye katılanlar arasında Nebahat Çehre, Feryal Gülman, Asuman-Hüsnü Güreli, gibi birçok tanıdık isim de vardı.
Afrika’dan döndüler
Harley Davidson Türkiye’nin ortağı Hakan Çetinel ve 10 Harley Davidson tutkunu, 11 gün önce çıktıkları Afrika gezisinden önceki gün döndü. Mali ve Burkina Faso’yu kapsayan gezide toplam 3 bin 600 km yol kat eden ekip, zorlu bir macera yaşadı. Kabileler arası çatışmalar olduğu için son anda rotalarını değiştirip Nijer’e gitmeyen ekip üyeleri, bu değişiklikten dolayı 210 km zorlu bir sürüş yaşamışlar.
Miami yolcuları
Türkiye’nin önde gelen organizasyon şirketi Unilife’in sahipleri Özgür ve Erdem ıpekçi kardeşler, dünyanın en önemli müzik konferanslarından biri kabul edilen Miami Winter Music Fest’e davet edildi. Dünyaca ünlü prodüktör, organizatör ve DJ’lerin katıldığı konferansa kabul edilen ve şu ana kadar Scorpions, The Rasmus, Bob Sinclar, Roger Sanchez, Martin Solveig gibi birçok yıldızı ıstanbul’a getiren ıpekçi kardeşler, yaz sezonunda da çok önemli etkinliklere imza atacaklarını söylediler.
ENKA’da bale gösterisi
Carl Orff’un “Tironfi” (Zaferler) üçlemesinin ilk eseri olan “Carmina Burana” yapıtı, 21. ENKA Kültür Sanat Bahar Etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşuyor. Carmina Burana, 37. sanat yılını kutlayan Çağdaş Bale Topluluğu tarafından Cem Ertekin’in koreografisi ile sahnelenecek. Kalabalık bir sanatçı kadrosu eşliğinde sunulacak gösteri, 24 Mart akşamı saat 20.30’da ENKA ıbrahim Betil Oditoryumu’nda izlenebilir.