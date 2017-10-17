Etik dersi: Gururu bir kenara bırakın

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Tunç, yaptığı sunumda halktan bazı belediye ve illerle ilgili şikâyetler geldiğini belirterek, bunların görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Tunç, partideki değişim sürecinde etik ve erdemli davranılması gerektiğini olaylarla örnekleyerek anlattı. Tunç, “Bu süreçte erdemli olunmalı, mütevazı olunmalı. Halkın rahatsızlıkları dikkate alınmalı” uyarısında bulundu. Tunç, gururu bir kenara bırakarak, dava ruhu ile göreve devam etmenin önemli olduğunu belirtti, “Görevleri devrederken dava şuuru ile davranmalıyız” dedi.

HESABİ DEĞİL, HASBİ OLUN

Tunç, toplantıda “Görev ve hizmet odaklı olun” mesajı verdi. Etik ve erdemin siyasette de önemli olduğunu belirten Tunç, AK Parti’nin bugünlere gelmesinde en büyük etkenin etik ve erdemli hareket edilmesi olduğunu da söyledi. Tunç, “Hesabi değil hasbi olun” dedi.