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Eti fırında pişirirken bunlara dikkat edin!

Fırında et yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar ile etin kuru olmasını önleyebilir ve daha sulu, lezzetli etler pişirebilirsiniz.

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 13:09 | Son Güncelleme :

Et yemekleri Türk mutfağının değişmez lezzetlerinin başında geliyor. Hemen hemen her yemeğe eşlik eden et, farklı tekniklerle pişirilebiliyor. Eti fırında pişirmek ise sağlıklı olduğu için pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. 

İşte fırında yumuşak ve leziz et yapmanın püf noktaları:

Pek çok kişi eti pişirmeden önce sudan geçirir. Ama bu yanlış bir bilgidir. Dünyaca ünlü şefler et pişirmeden önce etleri yıkamıyor. Eti yıkamak hem etin kıvamını bozar hem de lezzetini alır. Bu nedenle et pişirmeden önce asla suya tutmayın.

Eti fırında pişirirken bunlara dikkat edin

Fırında et pişirmenin en önemli detaylarından biri ise eti marine etmektir. Marinasyon işlemi özellikle biftek ve steak gibi etlere oldukça güzel bir lezzet katar. Soğan, zeytinyağı veya yoğurt gibi değişik malzemeler, etin hem daha yumuşak olmasına hem de lezzet almasına yardımcı olur.

Fırında pişen et kokusu sizi rahatsız ediyorsa bunun da bir çözümü mevcut. Etinizi defne yaprağı, kimyon, kekik, karabiber veya biberiye gibi baharatlara bulayarak hem farklı lezzetler elde edebilir hem de et kokusunu azaltabilirsiniz.

Fırında et pişirmeden önce etinizi az bir süre tavada arkalı önlü olacak şekilde pişirerek etin fırında kalma süresini azaltabilirsiniz. Böylece etinizi daha az süre fırın ısısına maruz bırakır ve daha sulu ve yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz.

Eti fırında pişirirken bunlara dikkat edin

Etinizi sıcağa dayanıklı cam kaplarda veya fırın poşeti içinde pişirerek etinizin yanmasını ve kurumasını önleyebilirsiniz.

Etinizi az pişirecekseniz poşetin veya kabın ağzını açık bırakabilirsiniz ama uzun süreli pişirmelerde kabın kapağını veya poşetin ağzını kapalı tutarak etin lezzetini korumasını sağlayabilirsiniz.

Köfte pişirirken hazırladığınız köfteleri en az bir gece buzdolabında dinlendirin. Köfte harcına zeytinyağı ilave etmek de köftelerin fırında daha yumuşak pişmesini sağlar.

Eti fırında pişirirken bunlara dikkat edin

Et pişirirken fırın sıcaklığının çok yüksek derecelerde olmamasına özen gösterin. Etleri orta sıcaklıklarda pişirerek kurumasını önleyebilirsiniz.

Pişirdiğiniz etleri fırından çıkar çıkmaz servis etmeyin, mutlaka oda sıcaklığına kadar bekletin. Böylece sevdiklerinize daha leziz etler sunmuş olursunuz.

ETİN YANINDA ÇOK İYİ GİDECEK BİR DE SOĞAN HALKASI TARİFİMİZ VAR

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