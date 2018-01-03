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Ethereum rekora koşuyor! Ethereum ne kadar?

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 07:41 | Son Güncelleme:

Ethereum yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptı ve değerini hızla yükseltiyor. Yılbaşına dengeli başlayan ethereum, bu sabah ise 860 doları da aşarak rekora bir adım daha yaklaştı.

Ethereum yatırımcılarının şu sıra yüzü gülüyor; zira dünden bu yana ethereum'da hızlı bir yükseliş söz konusu. Son olarak 30 Aralık'ta 660 dolar seviyelerine kadar inen ethereum, bugün ise haberi hazırladığımız TSİ 07.36'da 864 dolardan işlem görüyor. Ethereum'daki yükselişin sebebinin bitcoin'den kaynaklandığı düşünülüyor; zira ABD'li yatırımcı Peter Thiel'in ortağı olduğu ve girişimlere sermaye sağlayan Founders Fund adlı şirketin 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın alması bitcoin'in değerinin bir anda artmasına yol açmış durumda. Bu da haliyle ethereum fiyatlarına yansıyor.

Şimdi isterseniz ethereum'un bir haftalık seyrine bakalım:

Ethereum rekora koşuyor Ethereum ne kadar

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