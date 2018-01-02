Ethereum rekora koşuyor! Ethereum ne kadar?

Ethereum ne kadar? Ethereum yeni yılın ilk dakikalarında 730 dolardan işlem gördü. Aradan saatler geçti ve haberi hazırladığımız dün akşam ise ethereum değer kaybetmedi; ancak 744 dolara çıkarak minik bir artış kaydetti. Bugün ise ibre yukarı döndü ve ethereum sabah saatlerinde 846 dolara kadar tırmandı. Ethereum'un yarın da seyrini bu şekilde sürdürmesi beklenirken, bitcoin ise düşüşüne devam ediyor. Bitcoin de akşam saatlerinde 13 bin dolara iyice yaklaştı.



Şimdi isterseniz ethereum'un son haftasının seyrine bakalım:





