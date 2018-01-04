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Ethereum rekor kırdı, 940 doları aştı!

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 06:46 | Son Güncelleme:

Yeni yılla birlikte değerini hızla artıran ethereum bu sabah rekor kırdı. Güne 940 dolardan başlayan ethereum sabah saat 06.45 sularında 936 dolardan işlem görüyor.

Ethereum'daki yükseliş beraberinde rekoru da getirdi. 940 dolardan güne başlayan ethereum son bir hafta içinde en düşük seviyesini çarşamba günü görmüş ve 660 dolardan işlem görmüştü. Ethereum'la birlikte bitcoin'de de yükseliş devam ediyor. Bu sabaha 15 bin 100 dolardan başlayan bitcoin'in gün içinde yine bu seviyelerde seyretmesi bekleniyor. 

PayPal'in kurucularından olan ve Facebook'a da yaptığı yatırımlar ile adını duyuran Peter Thiel'in Bitcoin yatırımı yaptığının ortaya çıkması Bitcoin ve ethereum üzerinde olumlu etkisi oldu ve yükselişin ardında bu yatırımın etkisi olduğu düşünülüyor.

Şimdi isterseniz ethereum'un son bir haftalık seyrine bakalım:
Ethereum rekor kırdı, 940 doları aştı

Etiketler: sanal para
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