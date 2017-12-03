Ethereum nedir? Nasıl alınır?

Ethereum bitcoin gibi popüler bir sanal para birimi ve yatırımcısı günden güne çoğalıyor. 3 Aralık sabahı itibariyle 460 dolardan işlem gören ethereum bitcoin gibi zaman içinde değerini hızla artıran bir sanal para birimi. Ethereum... Yeni çağın sanal para birimini iki yıl önce kimse bilmezken, değeri 6 ayda 33 kat birden artınca kıymete bindi. Peki ethereum tam olarak ne? Nasıl sahibine para kazandırıyor?

Ethereum temel olarak bitcoin ile aynı teknolojik temelle çalışıyor. Bu kripto para, bitcoin gibi merkeziyetsizleştirilmiş, şifreli ve güvenli işlemleri mümkün kılan blockchain teknolojisi ile geliştirildi. Ethereum, bitcoinde olduğu gibi ağa katılan kullanıcıların bilgisayarlarının donanımlarını kullanarak yeni coinler üretebileceği şekilde geliştirilmiştir. Ethereum’da yeni coin üretmek için bitcoin’den farklı olarak CPU yani bilgisayarın işlemcisini kullanmak yerine GPU yani çok daha seri çalışan ekran kartını kullanıyor.

Çok büyük donanım maliyetleri gerektirmeyen Ethereum mining algoritması sayesinde, evinde bile mining yaparak ağa katılacak kitle sayısı çok büyük bir rakama ulaştı.





Ethereum'un Kasım ayı son haftası değer tablosu

Mining ağının katılımcıların ( aynı zamanda transfler işlemlerininde ev sahiplerinin ) sayısı, ağın çok daha stabil ve güçlü olmasına, işlemlerin hızlı olmasına olanak sağlıyor.

Ethereum, bitcoin ile karşılaştırıldığında arkasındaki imkanlar itibariyle bitcoinden daha gelişmiş olduğu görüldüğünde akıllara; “Ethereum, Bitcoin’in tahtını devirecek mi?” sorusu geliyor.

Bu soruya yanıt olarak, Ethereum’un Kurucusu Vitalik Buterin şu sözleri söylüyor;

“Eğer dijital paralar ile Dünya’daki değerli kaynakları karşılaştıracaksak Bitcoin’i en popüler maden altın, Litecoin’i ise ondan sonra gelen gümüş olarak kabul edebiliriz. Bu durumda Ethereum diğerlerinden tamamen farklı olarak petroldür. Çünkü Ethereum’un arkasındaki teknoloji geleceğin internetinin enerji kaynağı olacaktır. Bu nedenle biz Ether’i ‘kripto yakıt’ olarak adlandırıyoruz. Ethereum platformunun ihtiyaç duyduğu enerji Ether (ETH) ile sağlanacak.”





Ethereum’un Kurucusu Vitalik Buterin aynı zamanda büyük bir kitle tarafından takip edilen bitcoin ve kripto para portalı Bitcoin Magazine sitesinin kurucularından birisidir.

Buterin, aynı zamanda çok iyi bir yazılımcı ve kripto paraların geleceğimizi şekillendireceği konusundaki düşünceleri, yaptığı çalışmalarla ne kadar idealist olduğunu da gösteriyor.

Bitcoin ile tanıştığı 2011 yılından itibaren tüm hayatını, fikirlerini hayal gücünü, yüzyılın keşfi gözüyle bakılan bu yeni teknolojiye endekslediği için üniversite öğrenimini yarıda kesmiştir. Bitcoin topluluklarına, düzenlenen bitcoin etkinliklere ve kripto para buluşmalara katılarak bitcoin dünyasının çekirdeğinde yerini almıştır.

Ethereum projesi Vitalik Buterin dahil sadece 4 kişi tarafından tasarlanmıştır. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde 32 kişilik bir geliştirici ekibi oluşmuş ve çalışmaları son derece titizlikle yürütülmüştür.

Borsaya çıkamadan önce yaklaşık dört bin kişilik bir topluluk tarafından da desteklenmiş olmasıyla, sağlam temellerle ve yavaş bir şekilde büyümüş, uzun vadede yatırımcısının büyük miktarlarda Ethereum ile kâr etmesini sağlamıştır.

Ethereum wallet yani ethereum cüzdanı ise sistem henüz çok yeni olduğundan Bitcoine göre biraz daha kısıtlı uygulamalarla karşımıza çıkmakta.

Krypktokit tarafından geçtiğimiz yıl deneme yani beta sürümü yayınlanan Jaxx Ethereum cüzdanı, Haziran 2016 dan itibaren Apple’ın onay vermesi ile birlikte iOS AppStore’da da yayınlanmıştır. Jaxx Ethereum cüzdanı aynı zamanda Appstore’da yayınlanan ilk Kripto Para cüzdanıdır.