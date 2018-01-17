Ethereum nedir? Ethereum fiyatı ne kadar?

Teknoloji gündeminde kripto para konusu büyük rol oynuyor. Şu anda en popüler sanal para ise Bitcoin. Bitcoin'den sonra ise Ethereum geliyor. Peki Ethereum nedir?

Ethereum, Bitcoin ile aynı teknolojik temele dayanıyor. Ethereum da Bitcoin gibi şifreli ve güvenli işlemleri mümkün kılan Block Chain yani Blok Zinciri teknolojisi üzerine geliştirilmiş bir sanal para. Ethereum üretmek de Bitcoin ile aynı mantığa dayanıyor. Yalnız Ethereum'u Bitcoin'den ayıran tek fark GPU ile çalışması. Bitcoin'de bu durum CPU yani bilgisayar işlemcisiyle gerçekleşiyorken, Ethereum'da GPU ile yani daha hızlı çalışan ekran kartlarıyla gerçekleşiyor. Ethereum şu anda 905 dolardan işlem görüyor.

"Ethereum, Bitcoin'in tahtını devirebilecek mi?" sorusuna Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin şöyle cevap verdi; "Eğer dijital paralar ile Dünya’daki değerli kaynakları karşılaştıracaksak Bitcoin’i en popüler maden altın, Litecoin’i ise ondan sonra gelen gümüş olarak kabul edebiliriz. Bu durumda Ethereum diğerlerinden tamamen farklı olarak petroldür. Çünkü Ethereum’un arkasındaki teknoloji geleceğin internetinin enerji kaynağı olacaktır. Bu nedenle biz Ether’i ‘kripto yakıt’ olarak adlandırıyoruz. Ethereum platformunun ihtiyaç duyduğu enerji Ether (ETH) ile sağlanacak."

ETHEREUM'UN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ

Aşağıdaki rakamlar, uluslararası coin marketlerden alınan anlık bilgileri oluşturmaktadır. Farklı marketlerde değişik rakamlar yer alabilir.