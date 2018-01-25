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Ethereum Classic nedir? ETC fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 13:55 | Son Güncelleme:

Ethereum'un başka bir dalı olan Ethereum Classic, her iki kullanıcıya da pek çok kolaylık sağlıyor. Ethereum ve Ethereum Classic arasında farklar var mı? İşte Ethereum Classic (ETC) hakkında merak edilen bazı detaylar!

Ethereum Classıc de bir kripto para birimi. Ancak bu para birimi sıfırdan temel atılmış bir para birimi değil. Çünkü Ethereum Classıc, hali hazırda bulunan Ethereum'un alt yapısından hazırlanılarak üretildi. Ethereum Classıc, Ethereum'un bölünmüş bir hali olarak sanal para sektöründe yer alıyor. Bu sanal parada, DAO adındaki, Ethereum'un özerk sermaye fonunun yatırımcılarına para aktarım işlemleri gerçekleştirilir. Anlayacağınız Ethereum'da olan bakiyeler, cüzdanlar ve alım satım işlemleri mecburi çatallaşmanın gerçekleştiği bloğa kadar aynı şekilde Ethereum Classic'te de görülür. 

Çatallaşmanın gerçekleşmesinden sonra Ethereum'un blok zinciri teknolojisi ikiye ayrılır ve her şey bireysel olarak devam etmeye başlar. Ek bilgi olarak Ethereum, Ethereum Classic'in blok zincirinde de işleniyor. Bahsedilen çatallaşma terimine aslında "Hardfork" deniyor. Hardfork, yapılan işlemlerin bir noktada birleşmesi anlamına geliyor. Coinlerde böyle bir teknolojiye gidilmesinin sebebi ise (Ethereum ve Ethereum Classıc'te olduğu gibi) güvenliği artırmak. Ayrıca, Hardfork'tan fayda almak için iki taraftaki kullanıcıların da bu işlemi anlaması ve ona uyması gerekiyor. Anlayacağınız Ethereum Classic, para aktarımlarının istendiği gibi gerçekleşmesi ve üçüncü kişi kavramının yani para transferi yapan kişiler haricinde işleme başka kişilerin dahil olmasını engellemeyi sağlıyor. 

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Etiketler: ETC , ETH
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