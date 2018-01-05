Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Ethereum 1000 doları aştı! Ethereum neden yükseliyor?

Ethereum 1000 doları aştı! Ethereum neden yükseliyor?

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 07:40 | Son Güncelleme:

Yeni yıla yükselişle başlayan ethereum yeni bir rekor daha kırdı; bugün 1000 doları aştı. Peki ethereum nereye gidiyor? Ethereum neden yükseliyor? Bir yandan ethereum yükselirken, bitcoin'de durumlar nasıl?

Ethereum'da yükseliş hızla sürüyor. Bugün yepyeni bir rekora daha imza atan ethereum 1000 dolar seviyesini de aşmayı başardı. Ülkemizde bulunan borsalarda değeri 3950 TL seviyesine kadar yükselen kripto para birimi şu anda piyasa hacmi olarak üçüncü sırada yer alıyor. 98 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahip olan Ethereum, Bitcoin’in küçük kardeşi olarak anılsa da aslında temel anlamda çok daha farklı bir proje.

Ethereum 1000 doları aştı Ethereum neden yükseliyor

Bitcoin öncelikli olarak bir ödeme platformu ve para birimi olsa da, Ethereum merkezi olmayan uygulamalar için bir geliştirilen platformdur. Kripto para dünyasında bunu son derece önemli kılan şey, Ethereum platformunu kullanarak para toplayan binlerce projenin bulunmasıdır.

Bitcoin’e kıyasla birçok insan tarafından daha iyi bir yatırım aracı olarak görülen Ethereum yükselişine devam ederken, değer artışı bazında ele alındığında ise Ripple gibi alt coinler liderlik koltuğuna yerleşmek üzere.

Etiketler: sanal para , ethereum neden yükseliyor , ethereum ne kadar
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri