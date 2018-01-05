Ethereum 1000 doları aştı! Ethereum neden yükseliyor?

Ethereum'da yükseliş hızla sürüyor. Bugün yepyeni bir rekora daha imza atan ethereum 1000 dolar seviyesini de aşmayı başardı. Ülkemizde bulunan borsalarda değeri 3950 TL seviyesine kadar yükselen kripto para birimi şu anda piyasa hacmi olarak üçüncü sırada yer alıyor. 98 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahip olan Ethereum, Bitcoin’in küçük kardeşi olarak anılsa da aslında temel anlamda çok daha farklı bir proje.







Bitcoin öncelikli olarak bir ödeme platformu ve para birimi olsa da, Ethereum merkezi olmayan uygulamalar için bir geliştirilen platformdur. Kripto para dünyasında bunu son derece önemli kılan şey, Ethereum platformunu kullanarak para toplayan binlerce projenin bulunmasıdır.

Bitcoin’e kıyasla birçok insan tarafından daha iyi bir yatırım aracı olarak görülen Ethereum yükselişine devam ederken, değer artışı bazında ele alındığında ise Ripple gibi alt coinler liderlik koltuğuna yerleşmek üzere.