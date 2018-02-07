Et severlere bambaşka lezzet kapıları açacak 2 tarif

FIRINDA SEBZELİ ET YEMEĞİ

Malzemeler

2 adet kalın dilimlenmiş kereviz, 1 adet kıyılmış soğan, 2 adet büyük dilimlenmiş havuç, 5 adet defne yaprağı, 3 dal kekik, 1 çorba kaşığı bitkisel yağ, 1 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı un, 2 yemek kaşığı domates püresi, 2 çorba kaşığı Worcestershire sosu, 2 dilim küp doğranmış biftek, 850 gram büyük parçalara kesilmiş sığır eti.

Hazırlanışı

Fırını 160 derecede ısıtın. Sıcak suyu hazır tutun. Kereviz, soğan, havuç, defne, kekik, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve tereyağını bir tencereye atıp ateşe koyun. 10 dakika kadar yumuşamasını bekleyin ve üzerine unu yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Ardından domates püresini, Worcestershire sosunu ve sığır etini ekleyin. Üzerine yavaş yavaş 600 mililitre sıcak suyu döküp, sığır etini sık sık kontrol ederek kaynatın. Kapağını kapatın ve 2 saat 30 dakika boyunca fırına koyun. Daha sonra etin gerçekten yumuşayacağı ve sosu kalınlaşıncaya kadar 1 saat 30 dakika daha pişirin.

KIŞ SEBZELİ HARDALLI TAVUK

Malzemeler

Yaklaşık 2 kilogramlık 1 bütün tavuk, 2 adet soğan, 6 adet kereviz, 6 adet havuç, 2 adet defne yaprağı, kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 50 gram tereyağı, 100 gram füme pastırma, 3 adet küçük turp, 1 çorba kaşığı un, 2 yemek kaşığı taneli hardal, 1 kutu krema, bir avuç kıyılmış maydanoz.

Hazırlanışı

Tavuğu büyük bir tencereye koyun ve üzerine 1 soğanın yarısını, 1 kerevizi ve 1 havucu atıp üzerine otları, biber ve tuzu serpin. Tavuğun yarısına gelecek şekilde su ilave edin ve üzerini iyice kapatıp 1 buçuk saat kadar kaynatın. Daha sonra hafifçe soğumasını bekleyip tavuğu bir kenara alın. Tavuk işlenebilecek kadar soğuduğunda eti kemiklerinden ayırın ve ellerinizle didikleyin. Kalan soğanı kalınca doğrayın ve kerevizler ile havuçları kalın dilimlere ayırın. Tereyağını eritin, bu doğradıklarınızı içine atıp hafifçe kahverengileşene kadar 5 dakika kadar kızartın. Kalan sebzeleri ekleyin ve 2 dakika daha kızartın. Üzerine unu koyup 1 dakika daha pişirin ve 900 mililitre kadar tavuk suyunu üzerine döküp yavaşça karıştırın. Sebzeler yumuşayana kadar 20-25 dakika kaynatın. Daha sonra tavuğu ve kremayı koyup yavaşça karıştırın. Servis ederken üzerine maydanoz serpin.

FORMUNA DİKKAT EDENLER İÇİN DE BİR TAVUK DOLMA TARİFİMİZ VAR