‘Et ithalatı 3-4 yıla biter’

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Gaziantep’te açılan yeni şubesinde, MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Hayvancılıkta Kalkınma Türkiye İstişare Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, son günlerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan et ithalatını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Daniş, “Kırmızı et ithalatını bir an önce sonlandırıp, ihraç eder konuma gelmemiz lazım” dedi. Gelecek 3-4 yılda ithalatı durdurmak için çalışmalarda son noktaya geldiklerini belirten Daniş, “Kırmızı et tüketimi artıyor. Kırmızı et ihtiyacının neredeyse yüzde 90’ı büyükbaş hayvanlardan temin ediliyor. Küçükbaş hayvanın etinden uzaklaştık. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadınların çoğunluğu küçükbaş hayvan eti tüketmek istemiyor” dedi. Damızlık hayvan sayısının artması gerektiğine dikkat çeken Daniş, “Hayvan varlığını arttırmak için buzağı kayıplarını ve hastalıkları azaltmalıyız. Süt üretimini ihracat dayalı olarak arttırmalıyız ve meraları rasyonel olarak kullanmalıyız” diye konuştu.

İTHALAT BİTMELİ

Türkiye’nin geçmişten gelen bir hayvancılık geleneği olduğunu dile getiren MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, “Türkiye’nin hayvancılıkta eskisinden çok daha güçlü ve iddialı olması için önünde hiçbir engel yok. Et ithalatını sonlandırıp, ihraç eder konuma gelmeliyiz” dedi.

20-30 MİLYONLA MERALARI YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ

TÜRKİYE’de 24 milyon hektar tarım alanı olduğunu belirten Mehmet Daniş, “14.6 milyon hektar meramız var. Mera halledilemeyen bir sorun. Meraların kullanımı üzerinde ciddi sorun var. Birinci konu başlığı mera olmalı. Bakanlık olarak bununla ilgili ciddi çalışıyoruz. Orman varlığından daha fazla mera varlığı var. Ancak 100’ü bulmayan personelle 20-30 milyon liralarla meraları yönetmeyi çalışıyoruz” dedi.