Et fiyatlarına ‘aracısız’ çözüm

AYDIN’ın ekonomisinin yüzde 50’sinin tarıma dayalı olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydın denince akla tarım geliyor. Ekonomimizin yüzde 15’i de sanayi. Sanayinin büyük kısmını da tarıma dayalı yan sanayi oluşturuyor” dedi.

Tarım konusunda yaşanan sorunların neredeyse herkes tarafından bilindiğini dile getiren Çerçioğlu, “Bu sorunları nasıl aşacağız. Çözüm önerileri neler. Acil alınması gereken tedbirler hangileridir. Bunlara bakmalıyız. Bir zamanlar kendi kendimize yeten bir ülkeydik. Ne oldu da hemen hemen her şeyi ithal eder duruma geldik. Acaba biz Türkiye olarak nerede yanlış yaptık bunlar ele alınmalı. Nasıl oldu da Kanada’dan mercimek ithal ediyoruz. Aydın özeline inilecek olursa burada da ciddi bir mülkiyet sorunu var. Toplulaşma başladı ama, küçük, bölünmüş, 5-10 dönümlük tarım arazilerinin sayıları çok fazla. Tabi buralarda verim almak da çok zor oluyor. Bu arazilerden yetiştirilen ürünlerden elde edilen gelirler ise ailelerin geçinmesini mümkün kılmıyor. Bu yüzden de insanlar hızla tarımdan uzaklaşıyor. Bunu için tarım arazilerinin Almanya örneğinde olduğu gibi 50 dönümün altına düşmemesi gerekiyor” diye konuştu.

ÜCRETSİZ TOHUM

Aydın ve Türkiye’de üreticilerin en büyük problemleri arasında girdi maliyetlerinin yer aldığına dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, “Bu konuda mutlaka destekler verilmesi gerekiyor. Biz belediye olarak yerelde 3 tane köy pazarı açtık. Yaklaşık 400 çiftçimize istihdam sağladık. Bunların çoğu da kadın. Bunu yaparken, kadın çiftçilerimize destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak köyleri dolşarak, depo ve sandıklardan yerel tohumları bulduk ve çıkardık. İki sera kurduk ve bu tohumları fide haline getirdik. Bunları ücretsiz olarak Aydın’daki üreticilerimize dağıttık. Çocukluğumuzdaki gibi mis gibi kokan domateslerin üretilmesini sağladık. Kim yemek ister ki İsrail’den gelen tohumla yetiştirilen domatesleri. Biz Aydın’da yerel tohumlarla üretim yapmaya çalışıyoruz Pazarlarda bizim ürettiğimiz fidan haline getirdiğimiz ürünler satılıyor. Bu çalışmalar bilimsel olarak belediyemiz bünyesindeki Tarım Daire Başkanlığı’nda yapılıyor. Ayrıca ziraat mühendislerimiz bu konularda başarılı çalışmalara imza atıyor” ifadelerini kullandı.

5 MİLYON LİRA YATIRIM

Türkiye’de hayvancılığın durumu ile ilgili de değerlendir-melerde bulunan Özlem Çerçioğlu, “Nereye kadar ithalle idare edilecek. Burada da girdi maliyetleri yüksek. Biz ise küçük yani 10 baş ve altı hayvan sahiplerine kuru yonca desteğinde bulunuyoruz. Üretici kuru yeme ulaşamazsa ya hayvanını kesiyor ya da satıyor. Göç başlıyor. Artık et market ve kasaplarda o kadar pahalı hale geldi ki, insanlar alamaz oldu. Bunu da çözebilmek için harekete geçtik. Aracıyı nasıl aradan çıkartırız onu araştırdık. Üretici, satıcı, tüketici memnun değil. Bir tek aracılar memnun. Onların da sorunları olabilir ancak bu bizim sorunumuz değil. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir mezbahası var. Ege Et. Buraya 5 milyon liralık ciddi bir yatırım yaptık. Modern bir tesis haline getirdik. Bölgedeki hayvanları almaya başladık. Günde 100 civarında hayvan kesiyoruz. Bunu tüketiciye ulaştırmak için Aydın’ın nüfus yoğunluğuna göre şubelerini açmaya başladık. Kıymanın kilogramını 34 liradan satıyoruz. Üretici bu işten çok memnun çünkü 24 saat sonra parası bankaya yatmış oluyor. Tüketici memnun. Çünkü hijyenik, kaliteli, ucuz ve sağlıklı ete ulaşabiliyor. İstenilirse yapılabilir. Üretici desteklenmeli” dedi.