Et fiyatları direniyor

ET fiyatları son yıllarda bir hayli yükseldi. Ocak 2014’ten bugüne karkas ette fiyat artışı yüzde 58’i aştı. Tüketici bir türlü ucuz ete ulaşamaz oldu. Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, sonraki bakanlar Faruk Çelik ve Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba et fiyatlarını düşürebilmek için ‘ithalat’ yöntemini kullandı. Sadece bu yıl Bakanlar Kurulu’nun 27 Haziran kararıyla, canlı büyükbaş hayvanların ithalat gümrük vergisi yüzde 135’ten yüzde 26’ya düşürüldü. Karkas et ithalatında ise yüzde 100 ile yüzde 225 arasında olan Gümrük Vergisi yüzde 40’a indirildi. 29 temmuzda da Et ve Süt Kurumu’na sıfır gümrükle canlı hayvan, büyükbaş hayvan eti ve çeyrek karkas eti ithalat hakkı getirildi. Ekimdeki tebliğ değişikliğiyle de, özel sektörün de karkas etinin yanı sıra kemiksiz et ithalatı yapabileceği de öngörüldü. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sırbistan’dan 5 bin ton et ithalatı için imzaların atıldığını söyledi.

Karkas et: Büyük ve küçükbaş hayvanların baş ve ayaklarından ayrılmasından sonra elde edilen derisiz gövde kısmı.

2017’den önce de belirli aralıklarla ithalat yapıldı ancak çok etkili olmadı. Dönemsel olarak fiyat düşüşleri olsa da istenilen seviye yakalanamadı.