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Et fiyatları % 3 düşer

Neşe KARANFİL/ANKARA
27 Ağustos 2017 - 23:50Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 23:50

ENFLASYONLA mücadele için hükümet yeni bir adım daha atıyor. Büyükbaş hayvancılıkta maliyetin yüzde 55-58’ini oluşturan yemde gümrük vergileri yarı yarıya düşürülecek. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, konuyla ilgili kararın Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldığını söyledi. Türkiye’nin yem ürünleri ve yemde üstünlükleri olan bir ülke olmadığını ifade eden Zeybekci, “Yem veya yem bitkileri ithalatında bir müdahalemiz oldu. Bunun et fiyatlarına yansımasını bekliyoruz. Bakanlar Kurulu’nda imzaların tamamlanmasını bekliyoruz. Gümrük vergileri yarı yarıya indirildi. Yüzde 13’ten yüzde 6’ya inecek. Böylece basit bir hesapla gümrük vergilerinde yüzde 6-6.5’luk bir indirim yaptığınız zaman bunun yüzde 58’lik kısmı yüzde 2-3 oranında et fiyatlarına etkisi olacağı görülüyor” dedi. Zeybekci, kararın bayramdan sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.

Zeybekci, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında soruları yanıtladı. Bakan Zeybekci, enflasyon sepetindeki gıda fiyatı oynaklığında Türkiye’nin dünyada bir numara olduğunu belirterek, enflasyonla mücadelede gıda, ulaşım, taşıma, nakliye, depolama, stoklama ve işleme gibi alanlarda alınan teşvik, destek ve tedbirlerin geleceğini kaydetti. Zeybekci, ülke coğrafyasının, otlakların genetik yapısının yüzyıllardır koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvancılığa uygun olmasına rağmen son 20 yılda kırmızı ette büyükbaş hayvan eti tüketiminin arttığına değinerek, “Büyükbaş tüketelim dediğimiz zaman ithalata yönelmiş oluyoruz” dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın küçükbaş hayvan sayısının hızla artırılması için köylerde, kırsal kesimlerde aile ekonomilerinden, büyük şirketlere kadar bir çalışma başlatacağını söyleyen Zeybekci, “Büyükbaş hayvan ithalatı ve gıda da özel sektörün tamamen devreye girmesini istiyoruz” diye konuştu. Etin de gümrük vergilerinde yüzde 20’lerden aşağı doğru kademeli indirim yapıldığını anlatan Zeybekci, “Besilik, karkas, kesimlik hayvan ithalatı olduğu için kademeli indirim yaptık. Orada da belirli bir seviyeye yaklaştığı an fiyatlar, özel sektör eliyle büyükbaş hayvan ithalatı ve et ithalatı yapılabilir hale getirdik” dedi.

TEKNOLOJİ İLE  REKABET EDEMEDİK

DÜNYADA buğdayın tonunun 680 lira, Türkiye’de ise 950-1.000 lira aralığında olduğunu kaydeden Zeybekci, “Türkiye’deki yüksekliğin nedeni, dünyadaki üretim tekniğinin getirdiği avantajla rekabet edemememiz” dedi. Zeybekci, “Yıllık 20-22 milyon ton buğday üretimimizi korumamız lazım. Yüzde 130 gümrük vergisi ile koruduğumuzu zannettik. Aslında üreticiyi korumak için verginin yüzde 30-40’lar olması yetiyor. 670 lira dünyadaki ton fiyat üzerine yüzde 40 gümrük vergisi ve nakliye koyunca tonu 1.100 lira oluyor. 1.100 lira ile korumuş oluyoruz. Yüzde 130 gümrük vergisi ile buğdayın Türkiye’deki fiyatı 1.500 liraya gelene kadar ithalat imkanı bırakmadık. Dolayısıyla buğday spekülatörüne ‘1.100 lira ile 1.500 lira arasında istediğin gibi oynayabilirsin’ dedik.”

Etiketler: et fiyatı , enflasyon , gazetehaberleri
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