Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yıl hayata geçirilen ve eylülde yetkilendirme sözleşmesi imzalanan Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi (ESYEM) Projesi ile mesleki yeterlilik sınavları düzenleyip başarılı olanlara belgelendirme yapacaklarını bildirdi.



Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, nitelikli ve belgeli iş gücünün farkındalığını artırmak için mesleki yeterlilik belgelendirme merkezi projesini hayata geçirdiklerini anımsattı.

TESK olarak bugüne kadar 40 ulusal meslek standardı hazırladıklarına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitimde en çok önem verdiğimiz hijyen, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri gibi konularda sınav ve belgelendirme aşamalarıyla esnafı belgeli şekilde işinin ehli yapmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz ve eylülde yetkilendirme sözleşmesini imzaladığımız ESYEM projemizle mesleki yeterlilik sınavları düzenleyip başarılı olanlara belgelendirme yapacağız Nitelikli ve belgeli iş gücünün farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. ESYEM projesiyle esnaf işinde uzman olacak."

Palandöken, hizmet sektöründe işinin ehli olan esnaf ve sanatkara önem verdiklerine dikkati çekerek, Ahilik geleneğinin bugün modern teknolojide kullanılarak yeni nesil esnafın yaratılmasında önemli rol oynayacağını belirtti.

"40 ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLADIK"

Konfederasyon olarak ulusal yeterlilik sisteminin her aşamasına önem ve destek verdiklerine değinen Palandöken, hazırladıkları 40 ulusal meslek standardının 36'sının resmi gazetede yayımlandığını, aynı zamanda 30'a yakın da ulusal yeterlilik belgesi hazırlayarak ilgili sektörlerin hizmetine sunduklarını bildirdi.

İşinde uzmanlaşmış bireylerin ülkenin ve ekonominin kalkınmasında büyük rol oynadığına işaret eden Palandöken, bu bilinçle iç piyasanın ihtiyacı olan elemanların standartlarını sınav ve belgelendirme aşamaları ile yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Palandöken, kadınların işgücüne en büyük katılım sağladığı kişisel hizmet sektöründe de 14 ulusal meslek standardı hazırladıklarını anımsatarak, "Kadınların iş gücüne katılmasının öneminin bilinci ile işlerinde uzmanlaşmış ve belgeli olarak çalışmalarını her zaman destekliyoruz. Kadınların yoğun olarak çalıştığı kişisel hizmetler sektöründe kuaför, güzellik uzmanı, manikürist, cilt bakım uzmanı gibi 14 farklı alanda standart hazırladık, bunlarının 12'sinin belgelendirme yetkisini aldık. Son dönemde ilgili odalarımıza kayıtlı olmayan servis araçlarıyla ilgili basında birçok üzücü olay yer aldı. Öğrencilerimizin okullarına güvenli şekilde gitmelerini sağlamak adına birçok atılım gerçekleştirdik. Okul servis aracı şoförleri başta olmak üzere şehir içi ulaşım sektöründe 4 meslekte daha belgelendirme yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



