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    Estonya dijital büyükelçilik kuruyor

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 10:12 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği'nin (AB) dijitalleşme alanında öncü ülkesi Estonya, dijital ortamda olası tehdit ve saldırılara karşı farklı ülkelerde "dijital büyükelçilikler" kurmaya hazırlanıyor.

    Estonya'da kamu hizmetlerinin yüzde 99'u internet ortamında  gerçekleştirilebiliyor. Dijitalleşme serüvenine 2005 yılında başlayan ve ciddi  ilerleme kaydeden ülkeye, zaman zaman "e-Stonia" olarak hitap ediliyor.

    Tüm işlemlerin elektronik ortama taşınması sonucu kamu hizmetlerine  ilişkin bürokratik kağıt dolaşımının hemen hemen ortadan kalktığı Estonya, bu  nedenle siber alandaki tehdit ve saldırılara karşı daha savunmasız bir hale  geliyor. Olası bir saldırı karşısında işlemlerin "kağıt izinin" olmaması, ülke  yetkililerini bu alanda daha fazla önlem almaya itiyor.

    Estonya  hükümetinin Ulusal Dijital Danışmanı Marten Kaevats, Estonya'nın dijitalleşme  alanında geri adım atmasının mümkün olmadığını, bu nedenle ek önlemler almak  gerektiğini belirtti.

    "Estonya fiziksel toprağı olmadan var olabilecek"

    Estonya'nın ilk  "dijital büyükelçiliği"nin 1 Ocak'ta Lüksemburg'da  açılacağını belirten Kaevats, "kritik veritabanlarının" bu büyükelçilikte  yedekleneceğini açıkladı.

    Kaevats, Estonya'nın Rusya'nın komşusu olduğunu hatırlatarak, bu  nedenle kritik veritabanlarını ülkenin doğusuna yedeklemenin askeri olarak  mantıklı olmayacağını düşündükleri için farklı ülkelere yöneldiklerini kaydetti. 

    Acil durumda, tehdit algılandığında ya da teknik bir sorun oluştuğunda  Lüksemburg'daki veritabanına geçiş yapabileceklerini aktaran Kaevats, bunun  önemli bir güvenlik adımı olduğuna dikkati çekti.

    Kaevats, dünyada ilk kez böyle bir girişim yapan ülkenin Estonya  olduğunu Lüksemburg'un yanı sıra Avustralya ve ABD dahil yeni dijital  büyükelçiliklerin 2020 yılında kurulması için başka ülkelerle irtibatta  olduklarını söyledi.

    Ülkedeki tüm işlemlerin dijital ortama taşınmasıyla "kağıt izini" 2008  yılında yitirdiklerini söyleyen Kaevats, "İşlemlerin tümü dijital olduğu için  teorik olarak Estonya, toprağı olmadan da varlığını sürdürebilen bir ülke  olabilir." dedi.

    Kaevats, "Tüm verilerin güvenli yerlerde yedeklenerek güvence altına  alınması, Estonya'nın bekası ve egemenliği için şart." vurgusunu yaptı.

    "Rus tehdidini göz ardı etmiyoruz"

    Rus tehdidinin Estonya hükümetini ek önlemler almaya itip itmediğinin  sorulması üzerine Kaevats, 2007'de Estonya'nın Rusya tarafından düzenlenen bir  siber saldırıya maruz kaldığını hatırlattı.

    Kaevats, "Rus siber tehdidini deneyimledik. Rus tehdidi ek önlem  almamızın tek nedeni olmasa da bu ihtimali göz ardı etmiyoruz." açıklamasında  bulundu.

    Estonya'nın dijital büyükelçiliklerin inşa edilmesi yoluyla güvenlik  önlemlerini kuvvetlendirerek "caydırıcılığı" arttıracağını belirten Kaevats,  "Güvenlik sistemini çok güçlü hale getirirseniz, caydırıcılığınız o kadar artar  ki hasmane tutumu olan herhangi bir ülke saldırı girişiminde bulunmaktan kaçınır.  Estonya işgal edilse dahi veritabanını koruyarak işlerliğini sürdürebilir."  değerlendirmesinde bulundu.

    "AB dijitalleşme konusunda geride kaldı"

    Estonya'nın AB Konseyi başkanlığı döneminde dijitalleşme konusunda  önemli girişimleri bulunduğunu anlatan Kaevats, "AB dijitalleşme konusunda bazı  alanlarda geride kaldı. Estonya'da dijitalleşme alanında 15 yıldır var olan bir  takım uygulamalar halen AB ülkelerinde yok." diye konuştu.

    Kaevats, AB'de halen dijital ortamda güvenli kimlik kartları ve  verilerin serbest dolaşımının sağlanamadığını bildirdi.

    AB vatandaşlarının "merkezi hükümetlerine güvenmediğine" işaret eden  Kaevats, dijitalleşme alanında gelişme kaydetmek için güven artırıcı önlemlerin  alınması gerektiğini söyledi.

    Kaevats, "AB'nin dijitalleşme çağında rekabet edebilen bir aktör  olması için atması gereken birçok adım var." uyarısında bulundu.

    Avrupa'nın dijital üssü

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD), "Geleceğin Bilim  Adamları Nereden" listesinde Almanya'dan sonra ikinci sırada yer alan Estonya,  geçen ağustosta da "Estcoint" diye isimlendirdiği dijital para birimine  geçeceğini duyurmuştu.

    Estonya aynı zamanda, İstanbul'da 20-23 Ekim'de 5'incisi düzenlenen  140 ülkeden 18 binden fazla girişimcinin başvurduğu sadece 100’ünün katılmaya hak  kazandığı Start-Up İstanbul Zirvesi'nin de ana sponsorluğunu üstlenmişti.

    Kuzey Avrupa’nın dijital üssü olarak da bilinen Estonya, dijitalleşme  kararıyla e-oturum sistemini de devreye soktu. Sistem sayesinde, Estonya'ya hiç  gitmeden internetten oturum izni alınarak 15 dakikada şirket kurulabilirken,  şirketin tüm ticari ve yasal faaliyetleri online olarak yönetilebiliyor.

    Vergilendirme noktasında girişimcilere büyük kolaylık sağlayan ülke,  2016 Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi'ndeki puanıyla da en üst sırada yer  alıyor.

    Etiketler: büyükelçilik
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