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    Estetik yaptıran Çinli kadınlar 'tanınamayınca' gözaltına alındı

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 12:16 | Son Güncelleme:

    Güney Kore’ye estetik ameliyat olmak için giden üç Çinli kadın, ülkelerine geri dönüşte pasaportlarındaki fotoğraflarına benzemedikleri gerekçesiyle havalimanında gözaltına alındı.

    Çin’in ulusal bayramı ‘Altın Hafta’yı fırsat bilen üç Çinli kadın, estetik operasyonların merkezi kabul edilen Güney Kore'ye seyahat ederek bıçak altına yattı.

    20’li yaşlarda olan üç arkadaş, geçirdikleri estetik operasyonlardan sonra yüzleri şişince tanınmaz hale geldi.

    Yüzleri bandajlarla sarılı olan kadınlar, havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında, göç bürosu yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

    Kadınların yüzlerinde bandaj ve ellerinde pasaportla görüldükleri fotoğraf, 51 bin beğeni ve 23 bin paylaşım alarak sosyal medyada viral oldu.

    Çinli kadınların ülkelerine geri dönüp dönmedikleri ise henüz bilinmiyor.

    Güney Kore’de estetik turizmi oldukça revaçta. Ülkede, uygun ücretler karşılığında estetik ameliyat olup ardından Afrika’da safariye katılmak gibi seçenekler dahi bulunuyor. Tabi, ülkenize geri dönmeyi başarabilirseniz...

    Etiketler: Güney Kore , estetik ameliyat , estetik operasyon , estetik , Çin , estetik turizmi
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