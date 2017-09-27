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    Eşsiz tablolar canlanırsa

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 13:51 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 13:51

    Arkas Sanat Merkezi, büyük bir kısmı ilk defa sergilenen Arkas Koleksiyonu'na ait 'Su Manzaraları Seçkisi' 19 Eylül itibarıyla sanatseverlerle buluştu. Serginin bir başka ilki de bünyesinde bulunduruyor. Sergiyi oluşturan eserler özel bir canlandırma tekniği ile hareketli hale getirildi.

    Arkas Koleksiyonu’nda seçki, batı resim geleneğinin önemli bir bölümünü oluşturan peyzaj resimlerini kapsıyor. Eugée Boudin’den Jean-Baptiste Camille Corot’a, Maurice de Vlaminck’ten, Francis Picabia’ya, Henry Lebsque’ten Hippolyte Camille Delpy’e kadar 71 önemli ressamın 88 eseri 19 Eylül-29 Aralık tarihleri arasında Arkas Sanat Merkezi’nde meraklılarının karşısına çıkacak. İlk kez sergilenecek eserlerin yanında, eserlerin hareketli hallerini de izleme şansı bulabilecek sanatseverler sergiyi, İzmir Arkas Sanat Merkezi’nde görebilir.

    Etiketler: kitap sanat , Arkas Sanat Merkezi , izmir
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