Eşsiz tablolar canlanırsa

Arkas Koleksiyonu’nda seçki, batı resim geleneğinin önemli bir bölümünü oluşturan peyzaj resimlerini kapsıyor. Eugée Boudin’den Jean-Baptiste Camille Corot’a, Maurice de Vlaminck’ten, Francis Picabia’ya, Henry Lebsque’ten Hippolyte Camille Delpy’e kadar 71 önemli ressamın 88 eseri 19 Eylül-29 Aralık tarihleri arasında Arkas Sanat Merkezi’nde meraklılarının karşısına çıkacak. İlk kez sergilenecek eserlerin yanında, eserlerin hareketli hallerini de izleme şansı bulabilecek sanatseverler sergiyi, İzmir Arkas Sanat Merkezi’nde görebilir.