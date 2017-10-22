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    Eşref Kolçak trafikte 92 tartışması başlattı

    Hürriyet Haber
    22.10.2017 - 09:34 | Son Güncelleme:

    92 yaşındaki Eşref Kolçak önceki gün trafik kazası geçirdi. Kazayı yara almadan atlatan Kolçak, “Verilmiş sadakam varmış. Azrail’e çalım attım” dedi. Kolçak'ın yaptığı kaza, ehliyette yaş sınırı tartışması başlattı. Peki ehliyette yaş sınırı var mı? Özel araçlar için herhangi bir yaş sının bulunmuyor. Düzenli olarak alınan sağlık raporlarında aksi belirtilmediği sürece sürücüler her yaşta trafiğe çıkabiliyor.

    Habertürk gazetesinden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 92 yaşındaki Eşref Kolçak'ın araç kullanırken kaza yapması trafikte yaş sınırı tartışmasının fitilini ateşledi. Bursa'da yaşayan Eşref Kolçak, 16 ZR 190 plaka otomobili ile önceki gün evinden çıkarken, maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Maddi hasar meydana gelen kazadan sonra sosyal medyada trafikte yaş sınırı konusunda tartışma başladı.

    Sanatçı Eşref Kolçak kaza yaptıSanatçı Eşref Kolçak kaza yaptı

    Özel araç sahibi olan Kolçak'ın eğer sağlık raporunun tarihi geçmemişse bir sorun yok. Yönetmenlik ve trafik kanunlarına göre, küçük özel araç sürücüleri 10 yılda bir sağlık raporu vermek zorunda. Bu araç sürücülerinde yaş sınıflaması bulunmuyor. 100 yaşında bir sürücü, doktordan sağlığı yerinde ve araç kullanabilir raporu almışsa, o kişi araç kullanabiliyor. Büyük özel araç kullanan sürücüler için ise 5 yılda bir sağlık raporu isteniyor. Trafik Karayolları Kanunu'na göre, her türlü ticari araç kullanan sürücüler için yaş sınırı bulunuyor. Ticari araç kullanan sürücülerde 5 yılda bir sağlık raporu çıkartmak zorunluluğu var.

    Kanuna göre 65 yaşını dolduran sürücüler, ticari araç kullanamıyor. Emniyet yetkilileri de araç kullanan sürücülerin yaşı ile ilgili "Her şey sürücünün sağlık raporu ile ilgilidir. Ticari araçlarda 65 yaş sınırı vardır. Ama özel araç kullanan kişilerde yaş sınırı yok. Hastanede doktor 'Bu kişi sağlıklıdır araç kullanabilir' raporunu verdiği her kişiye ehliyet veriliyor. Burada yaş sınırına bakılmıyor. 100 yaşında biri sağlık raporu ile gelirse yine ehliyet alır" dedi. Yetkililer, ehliyet alma da sınıfına göre yaşı doldurmanın olduğunu ancak şu yaşa kadar kullanamaz yönetmenliği ve kanunun olmadığını söyledi.

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