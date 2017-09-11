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    Eşref Bitlis ile birlikte şehit olan astsubayın damadı tutuklandı kız TSK'dan ihraç edildi

    Dinçer GÖKÇE- ÖZEL HABER
    11.09.2017 - 09:33 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 17:27

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan pilotlardan Binbaşı Ahmet Sereyim’in, Orgeneral Eşref Bitlis ile birlikte düşen askeri uçakta şehit olan Astsubay Emin Öner’in damadı olduğu anlaşıldı. Ahmet Sereyim’in kendisi gibi pilot olan binbaşı eşi Ebru Öner Sereyim de TSK’dan ihraç edildi.

    155 sanıklı iddianamede 15’inci sırada yer alan Ahmet Sereyim (40) 16 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde gözaltına alındı; çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Eşref Bitlis ile birlikte şehit olan astsubayın damadı tutuklandı kız TSKdan ihraç edildi
    Sereyim ile ilgili dikkat çeken ayrıntı ise 24 yıl öncesine dayanıyor.

    KIZI PİLOT OLDU

    17 Şubat 1993 günü dönemin Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’i Diyarbakır’a götüren askeri uçak Ankara üzerinde düştü. Bitlis ile birlikte 4 askeri personel şehit oldu. Şehit olan isimler arasında uçuş teknisyeni Astsubay Emin Öner de yer alıyordu.

    Anılan tarihte Astsubay Öner’in 16 yaşında bir kızı bulunuyordu.

    PİLOT OLDUKTAN SONRA EVLENMİŞLER

    Ebru Öner, babasının vefatı sonrası Boğaziçi Üniversitesi’ne girdi. Üniversiteden vazgeçen Ebru Öner asker olmaya karar verdi. Öner, önce Kara Harp Okulu’nu bitirdi, ardından Kara Havacılık Okulu’nu kazandı. 2000 yılında brövesini takan Öner, Kara Kuvvetleri’nin ilk kadın helikopter pilotu oldu.

    Öner bir süre sonra kendisi gibi askeri pilot olan Ahmet Sereyim ile evlendi. Sereyim çiftinin son görev yeri Malatya’ydı.

    TULUMUNU DA YANINDA GETİRDİ

    İki bin 490 sayfalık iddianamede Ahmet Sereyim ile ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 16 Temmuz günü Akıncı Üssü’nde yakalanan Sereyim’in esas görev yeri Malatya’da bulunan 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığıydı. Helikopter pilotu olarak görev yapan Sereyim, darbe girişimi öncesi yıllık izne çıkmıştı. Sereyim, bir diğer sanık Pilot Binbaşı Mehmet Şamcı’nın “Acil Ankara’ya gel” telefonu sonrası 14 Temmuz’da otobüse binerek Ankara’ya gitti. Sereyim, Ankara’da darbeci pilot Şamcı’nın evinde kaldı. 15 Temmuz günü Sereyim, Şamcı’yı telefonla aradı. Şamcı, Sereyim’e beklemesini akşam saat 20:00 gibi birliğe gelmesini söyledi. Sereyim, beraberindeki başka kişilerle saat 21:00 gibi Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık Komutanlığı Kışlası'na gitti.
    Eşref Bitlis ile birlikte şehit olan astsubayın damadı tutuklandı kız TSKdan ihraç edildi

    HELİKOPTERLE TAŞIDI

    Sereyim kışlaya geldiğinde uçuş tulumunu da kaldığı evden alarak beraberinde getirdi. Sereyim beraberinde iki kişi ile, Skorsky S-70 tipi helikopterle Akıncı Üssü’ne gitti. İddianameye göre, Sereyim ve yanındaki kişiler helikopterle Hava Harp Okulu öğrencilerini Etimesgut Hava meydanına taşıdı. Askeri öğrenci taşıma işlem iki kez yapıldı. Sereyim’in, darbe girişimi sırasında Gölbaşı’nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ve TÜRKSAT binasının olduğu bölgeye de uçuş gerçekleştirdiği belirlendi.

    İZNİNİ KESTİ ANKARA’YA GİTTİ

    Ankara Cumhuriyet Savcısı Alpaslan Karabay’ın hazırladığı iddianamede Sereyim ile ilgili kısımda şu değerlendirmeler yer aldı: “Şüpheli, askeri darbe faaliyeti kapsamındaki faaliyetleri, sıralı komutan ve amirleri dışında başka asker kişilerden emir ve talimatlar alması şeklindeki örgütsel davranış biçimi ile birlikte nazara alındığında, şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı… Şüphelinin, Skorsky helikopter pilotu olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek olan askeri darbe planı kapsamında olay gecesi Skorsky tipi helikopter kullanacak pilot olarak önceden görevlendirildiği, yıllık izinde olmasına rağmen FETÖ mensubu askerler tarafından planlanıp gerçekleştirilecek askeri darbe kapsamında kendisine verilecek emir ve talimatları yerine getirmek üzere 14 Temmuz 2016 tarihinde iznini keserek Sakarya'dan Ankara'ya geldiği…”

    BU SUÇLARDAN TUTUKLANDI

    Ahmet Sereyim, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 18 Temmuz’da tutuklandı. Sereyim’in tutuklanma gerekçesini “Silahlı terör örgütüne üye olma, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ile kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek suçu” oluşturdu. İddianamede, Sereyim’in babası Ş. U. Sereyim ile kız kardeşi H. Y.’nin, Bankasya’da hesaplarının bulunduğu, anılan hesaplarda 2014 yılı sonrası artış tespit edildiği bilgisi yer aldı. İddianamede ayrıca, Sereyim’in kardeşi H. Y.’nin, FETÖ ile ilişkili sendika ve dershanelerde kaydının bulunduğu belirtildi.

    EŞİ DE İHRAÇ EDİLDİ

    Ahmet Sereyim, 18 Temmuz günü tutuklanırken, eşi Ebru Öner Sereyim ise 6 Ocak 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile TSK’dan ihraç edildi.

     

    Etiketler: FETÖ , darbeci , 15 Temmuz
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