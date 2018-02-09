Esrarengiz ölümler

Yıldızlı Mahallesi'nde oturanların beslediği sokak hayvanları son bir haftada esrarengiz bir şekilde ölmeye başladı. Mahallede, 20 dolayında kedi ve köpeklerile, güvercin ve tavuklar, sokaklarda ölü bulundu. Hayvan severler, besledikleri ve özenle baktıkları hayvanların ölülerini toplayarak gömdü. Bazı hayvan severler kediler için mezar yaptı.

Hayvanların verilen zehirli gıdalarla öldürüldüğünü iddia eden hayvanseverler duruma tepki gösterdi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hayvan ölümleri üzerine inceleme başlattı. Mahallede inceleme yapan ve tutanak tutan veterinerler, hayvan ölümlerinin nedenini araştırıyor. Hayvanların bahçe ve sokaklara bırakılan ve zehirli oldukları öne sürülen et ve yemleri yiyerek öldükleri öne sürüldü.

‘BUNU YAPAN İNSANI DA ÖLDÜRÜR’

Mahallede sokak köpeklerini besleyen Hatice Dilber, çok üzgün olduğunu belirterek bunu yapanların insanlara da zarar verebileceğini öne sürdü. Dilber, “Bahçeye gelirken yollarda tavuk kemikleri gördüm. Arkadaşıma ‘Allah razı olsun. Birileri acımış, yiyecek getirmiş’ dedim. Ama hayvanları görememiştim. Hayvanlarımızın kimseye zararı yoktu. Sonra arkadaşlarımdan hayvanların öldüğü haberini aldım. O günden beri sürekli ağlıyorum. Bunu yapan insan bizi de öldürür, çocuklarımızı da öldürür. Bu kişinin bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bütün hayvanlarımızı öldürdüler” diyerek tepkisini dile getirdi.

Dışarıda gezinen evcil köpeğinin de sokağa bırakılan gıdalardan yediğini belirten Kurtuluş Küçük, “Köpeğimi gezdirmek istedim. Yakınımda köpeğimin 1-2 parça et yediğini gördüm. Ben görünce seslendim, bıraktı. Aradan birkaç dakika geçti. Köpeğim düşmeye başladı. Topalladı, dik duramıyordu. Sonra köpeğimi veterinere getirdim. Zehirlendiğini söylediler. Bir hafta boyunca tedavi gördü. Zehirlenip ölmekten son anda kurtuldu” dedi.

Sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Aysun Kaymak da “Sokak hayvanlarını besleme konusunda ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle site yönetimi olsun, yerel halk olsun hayvanları burada istemiyorlar. Bizleri tehdit de ediyorlar. Bu olaydan aylar önce ‘Köpekleri burada istemiyoruz. Onları buradan yok edeceğiz’ gibi ifadeler kullandılar" dedi ve şikayetçi olduklarını ifade etti.

HAYVAN KORUMA GÖNÜLLÜSÜ: HAYVANLARI KATLETTİLER

Trabzon Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Yasemin Seçkin, sokakta sahipsiz bakılması gereken hayvanların bakımından kendini sorumlu tuttuğunu belirterek, "Burada 1.5 yıldır yaşatmak için çabaladığım hayvanları maalesef katlettiler. Köpekler, kediler, kuşlar hepsi telef edilmiş. Yaklaşık 3 ay önce bazı kişiler bana ‘Eğer sen bu hayvanları buradan almazsan biz gerekeni yapacağız’ ifadelerini kullanmışlardı. Ancak onların yapıp yapmadığını bilmiyorum. Onları Allah’a havale ediyorum” diye konuştu.

TRAHAYKO: İNSANLIK KENDİNİ ZEHİRLEDİ

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, hayvanların değil insanlığın zehirlendiğini belirterek, “5-6 kedi, 5-6 köpek, güvercinler, tavuklar zehirlendi. Birkaç tanesi de kurtuldu. İnsanların burada yaptığı en büyük kötülük hayvanların en büyük zaafı olan yiyecekten faydalanarak zehirlemeleri. Zehirlenen hayvanların ciğerleri parçalanarak, ağzından kan gelir ve acı içerisinde saatlerce kıvranır. Bu hayvana yapılan en büyük zulümdür. Şu anda burada hayvanlar öldü demiyorum. Şu anda burada insanlık öldü. O insanlık kendi kendini zehirledi. Biz burada ölen insanlığı gömeceğiz hayvanları değil” ifadelerini kullandı.

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