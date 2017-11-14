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    Esrarengiz kaza: Yanaktan tek kurşun!

    DHA
    14.11.2017 - 02:12 | Son Güncelleme:

    ADANA’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu sürücüsü Savaş Topal öldü, Serhat Tunçdemir ise yaralandı. Hastanede yapılan incelemede Topal’ın yanağında kurşun yarası tespit edildi.

    Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Özdemir Sabancı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Savaş Topal’ın kullandığı 34 PN 1059 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri ile ambulans sevk edildi.

    Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Topal ile yolcu konumundaki Serhat Tunçdemir, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Tunçdemir’in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    YANAĞINDA KURŞUN YARASI TESPİT EDİLDİ

    Hastanede yapılan incelemede kaza sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Savaş Topal’ın yanağında kurşun yarası tespit edilirken, otomobilde yapılan aramada da tabancaya ait bir adet boş kovan bulundu. Kaza öncesi, Savaş Topal ve otomobildeki arkadaşlarının merkez Çukurova İlçesi Adnan Mederes Bulvarı üzerinde başka bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü. Olayın kazayla ilgili bağlantısını araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmaya devam ediyor.

    Etiketler: adana
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