Esra'nın katili Barcelona'da yakalandı!

Kız arkadaşı, 26 yaşındaki Esra C.'yi öldürdükten sonra kayıplara karışan Benalia cinayeti Gelsenkirschen kentinde işlemişti.

Fransa ve Belçika polisinin de yardım ettiği operasyonda, uzun süre Banalia'nın izinin sürüldüğü belirtildi. Alman basınını bir süredir meşgul eden cinayete ilişkin konuşan Esra C.'nin kardeşi Ebru K." Ailemiz onun yakalanması nedeniyle rahatladı. Yaptığı şeyin karşılığında cezasını çekmek zorunda" yorumunda bulundu.

Ebru K.'nin, kardeşi Esra C.'nin kanlar içindeki bedenini Gelsenkirschen kentindeki evinde bulduğu belirtildi.

Esra C.'nin oğlu 7 yaşındaki Emircan'ın ise cinayet zamanında Türkiye'de tatilde olduğu belirtildi.

Bild gazetesine göre, Benalia'nın kaçış rotası...