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    Esra'dan da acı haber geldi...

    DHA
    29.08.2017 - 17:58 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 17:58

    İstanbul Bahçelievler'de motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Volkan Ercan’dan sonra eşi Esra Ercan da vefat etti.

     

    Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada motosikletin devrilmesi sonucu yeni evli çiftten Volkan Ercan hayatını kaybetmiş eşi Esra Ercan da ağır yaralanmıştı.

    Volkan Ercan bugün son yolculuğuna uğurlanırken aynı saatlerde eşi Esra Ercan’ın da vefat haberi geldi.

    NE OLMUŞTU?

    Feci kaza dün saat 09.25 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme’de meydana geldi. Atatürk Havalimanı’nda çalışan çift 75 BA 425 plakalı motosikletleriyle yola çıktı. Sürücü Volkan Ercan Çobançeşme mevkiinde motosikletin hakimiyetini kaybetti.

    Volkan Ercan ve arkasında oturan eşi Esra Ercan devrilen motosikletten yola savrulup metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler ÿpolis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çifti Sefaköy’deki bir hastaneye kaldırdı.

    Volkan Ercan hastanedeki tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti, Esra Ercan yoğun bakıma alındı.

    1 yıllık evli çiftin Atatürk Havalimanı yer hizmetleri şirketi olan Turkish Ground Services’de (TGS) çalıştıkları öğrenildi.

    Etiketler: Esra Ercan , Volkan Ercan , kaza
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