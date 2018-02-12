Esra Tekgöz kimdir, evli mi?

Esra Tekgöz , sosyetik 5 kadının birbirleri ile kıyasıya bir rekabete gireceği Sosyetik Ev Kadınları’nın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Esra Tekgöz, İstanbul'un en çok sevilen ve en pahalı güzellik merkezlerinden birinin sahibidir. Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü’nü bitirdikten sonra 13 yıl matematik öğretmenliği yaptı. Lisansını matematik alanında tamamladı ancak daha sonra öğretmenlikten sıkıldı ve iş kadını olmak için sektör değiştirmek istedi. Bir müşteri olarak kendi ihtiyaçlarından yola çıktı ve kendisinin istediği gibi bir güzellik ve masaj merkezi kurdu. Eşinden boşanma aşamasında ola Esra Tekgöz’ün iki oğlu var.