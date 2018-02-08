Esra Talu’dan 4 tavsiye

Esra Talu’nun girişimcilere önerileri şu şekilde:

1-Doğru pazarda, doğru ürün: Bir ürün veya hizmet sunmak için zaman harcayacaksanız, o zaman önce doğru pazarda, doğru ürün ya da hizmet olduğundan emin olun. Birçok başarısız girişimcinin ortak noktası ihtiyaç duyulmayan, istenmeyen ürünler veya hizmetler üretmeleridir.

2-hiçbir konuyu göz ardı etmeyin: İyi bir ürün fikri ve güçlü bir ekip, sürdürülebilir bir iş garantisi değildir. İş süreçlerinizi ve delege ettiğiniz işlerde yaşanan problemleri göz ardı etmemelisiniz. Güçlü bir ekibe sahip olsanız da girişimlerde işler çok daha organiktir. Yani roller ve sorumluluklar çakışacaktır. Yöneticilerin birbirleri ile koordineli çalışmaları her zaman daha etkilidir. Girişim sürecinin en önemli bileşenlerinden iş süreçleri, iş modeli ve ölçeklenebilirlik gibi konular bazen sıkıcı olabilir ve gözardı edilebilir. Ancak eğer gereken önem verilmezse küçük sorunlar büyük problemlere dönüşebilir. Başarılı girişimciler, sadece belirli konulara odaklanan değil, işin tamamına odaklanan ve ekiplerini doğru yönlendirebilen kişilerdir.

3-Sağlıklı büyümek önemli: Hızlı büyüme girişimcilerin istediği, yatırımcıların aradığı ve pazarların ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Hızlı bir büyüme pazarda harika bir fikrin işaretidir. Finansmana ihtiyaç duyduğu halde bir şirket yeteri kadar hızlı büyümediğinde ciddi sıkıntı yaşar. Bu sonun başlangıcıdır. Bir girişim, aylarca çalıştıktan sonra tek haneli büyüme oranları ile tatmin olmamalıdır. Eğer büyüme belirli bir süre sonra gerçekleşmezse muhtemelen büyüme olmayacaktır. Büyümeyen bir şirket küçülmeye, bir süre sonra da yok olmaya mahkumdur. Girişimlerin başarısızlığa uğramasındaki en önemli etkenler nakit ve bilgi eksikliğidir.

4-Ekip çalışması esastır: Kurucu ekip çok yönlü olursa, başarılı olma şansı o kadar yüksek olur. Girişim ortamında çok yönlülük, bir kişinin beceri setinden çok daha fazlasını gerektirir ve zihniyet içerir. Başarılı girişimlerde ekipler, ürünleri değiştirme, yeni bir pazarlama yaklaşımı benimseme, endüstrileri değiştirme, işi yeniden markalama ve hatta bir işi yıkma ve baştan başlama becerisine sahip olmalıdır. Sorunlarla mücadele ederken birbirini tamamlayan ekipler, zorlu zamanlarda birlikte uyumlu bir şekilde çalışmanın eşsiz özelliğine de sahiptirler.