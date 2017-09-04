Esra Erol'un yeni sezon formatı belli oldu

İzdivaç programlarının kaldırılmasının ardından yeni arayışlara başlayan Esra Erol, yepyeni bir konseptle kaldığı yerden devam ediyor! Esra Erol ekranlara yepyeni bir formatla dönüyor. Yeni sezonun ilk bölümüyle 4 Eylül Pazartesi günü (bugün) seyircisiyle buluşacak olan Erol, sürprizlerle dolu yeni formatıyla ekranlarda olmaya devam edecek.
BU KEZ HAYATIN İÇİNDEN
Evlilik programlarının toplumu olumsuz etkilemesi nedeniyle yayından kaldırılmasının ardından Esra Erol harekete geçti. Ünlü sunucu Erol, yeni yayın döneminde hayatın içinden öyküler ve dramları ekrana taşıyacak. Yeni programının konsepti dün açıklayan Esra Erol’un, bu yeni konseptle birçok kişiyi gözyaşına boğması bekleniyor.
EVLİLİK PROGRAMLARI KALKTI MI?
RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, kısa bir süre önce önce 'evlilik programları kalktı mı?' sorularını yanıtlamıştı. Ellialtı, bu tür programların canlı yayın olması ve içeriğinde özel hayatın ifşa edilmesi, kavga-dövüş, sunucuların kışkırtması veya medyatik tiplerin yer alması nedeniyle izleyiciler tarafından tercih edildiğini söyledi.
Bu dönem RTÜK'ün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen yasal sorumlulukları uygulamakta kararlı olduğunu vurgulayan Ellialtı, şöyle konuştu: 29 Nisan 2017 tarihinde 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Bu kararname ile evlilik ve arkadaşlık bulma programlarında uygulanan müeyyidelerin ceza oranları ağırlaştırıldı. Daha önce bu tarz programlara yayıncıların brüt gelirlerinin yüzde 1’i veya 3’ü oranında ceza uygulanırken bugün yüzde 5’e kadar ceza uygulanabilmektedir. Bu ciddi rakamlara tekabül etmektedir. Ayrıca program durdurma cezası da uygulanabilmektedir. Buna rağmen evlilik programlarına eğer yapılırsa çok ciddi müeyyideler uygulayacağız."
Evlilik programlarını yayınlayan televizyon kanalları ile görüştüklerini dile getiren Ellialtı, "Yaz döneminde bütün yayıncılarımızla görüştük. Özellikle evlilik programı yayınlayan kanallarla. Yayıncılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu dönem evlilik programları olmayacak. Kendileri de bu tarz programlar yapmak istemediklerini, ekranda da bu tarz görüntülerin çirkin durduğunu belirttiler. Bu dönem farklı bir format olacaktır” ifadelerini kullandı.
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