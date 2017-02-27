ESpor'un kalbi Vegas'ta atacak!

Dünyada gelişen ESpor kavramına yabancı kalamayan Vegas, 15 bin metrekare büyüklüğündeki Millennial ESports Arena’nın açılışını bu hafta gerçekleştirecek. İlk olarak üç gün boyunca Halo World Championship’e ev sahipliği yapacak arenadaki elemelerde ödül 50 bin dolar olacak.

Fifth Street Gaming CEO’su ve Millennial Esports yönetim kurulu üyesi Seth Schorr konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Las Vegas'ın gelecek nesillere kalması için kendisini sürekli yenilemesi gerekiyor. Dünyanın eğlence başkenti olarak konumumuzu korumak için yeni yollar arayışımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Vegas’taki kaynaklar ise sürekli yaşlanan kitleyi ESpor sayesinde gençleştirilmek hedefleniyor.