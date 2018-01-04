Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Esnafın kayıt ücreti ve yıllık aidat ücreti ne kadar oldu?

Esnafın kayıt ücreti ve yıllık aidat ücreti ne kadar oldu?

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

Esnaf ve sanatkarların geçen yıl için belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi değişmedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) "Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2017 yılı için uygulanan kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi 31 Aralık 2018'e kadar uygulanmaya devam edilecek.

Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az olamayacağından asgari ücretin yüzde 10'u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat uygulanan il, ilçe ve meslek gruplarıyla 3. grup odalarda, bu yıl için belirlenen asgari ücretin brüt tutarının yüzde 10'u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat tahsil edilecek.

Etiketler: esnaf ve sanatkar , ücret
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri