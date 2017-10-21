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Esnafın faiz indirimi beklentisi

AA
21.10.2017 - 13:37 | Son Güncelleme:

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, bankaların faiz oranları ile aracılık maliyetlerini düşürmesinin piyasaları ve reel sektörü olumlu etkileyeceğini belirtti.

Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın, faiz indirimi için çalışma yaptıkları yönündeki sözlerini değerlendirdi.
 

Türkiye Bankalar Birliği'nden gelen bu açıklamayı önemli bulduklarını ifade eden Çelikus, reel sektörle bankacılık sektörünün iç içe olduğunu ve birbirinden beslendiğini bildirdi. Çelikus, faiz konusundaki adımların bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini aktararak, "Reel sektörün tökezlemesi bankacılık sektörüne müşteri kaybettirir. İlişkilerin kazan-kazan şeklinde tanzim edilmesi gerekir. Faiz ve aracılık maliyetlerinin düşmesi piyasaları ve reel sektörü olumlu yönde etkiler. İstihdama ve büyümeye müspet katkısı olur." değerlendirmesini bulundu. 


Etiketler: Mahmut Çelikus , Esnaf ve Sanatkarlar Derneği , Faiz kararı
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