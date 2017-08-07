“Esnafı güçlü olmayan bir ekonomi güçlü olamaz”

ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILIN TÜRKİYESİNDE ESNAF DAHA GÜÇLÜ OLMALI”

Onbirinci Kalkınma Planı hazırlıklarının başlaması için Başbakanlık genelgesinin 29 Temmuz’da Resmi Gazetede yayımlandığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 43 Özel İhtisas Komisyonu ve 32 Çalışma Grubu oluşturuldu. Bu komisyonlara ve çalışma gruplarına büyük iş düşüyor. Yapılan hazırlıklar sadece 2023 hedeflerini ulaşmayı değil, önümüzdeki 50 yılın Türkiye’sinin yapı taşlarını oluşturacak” şeklinde konuştu.

“TİCARETİN FİDANLIĞI ESNAFIMIZ ÇOK GÜÇLÜ TEMSİL EDİLMELİ”

Türkiye’nin yeni kalkınma hamlesinde esnaf ve sanatkârların da büyük bir etkisi ve öneminin bulunduğunun altını çizen Palandöken, “Özel ihtisas komisyonlarında ve çalışma gruplarında esnaf ve sanatkârlar en güçlü şekilde temsil edilmelidir. Esnafı kan kaybeden, büyüyemeyen bir ekonominin başarı hikayesi yazması mümkün değildir. Bu nedenle, ticaretin fidanlığını büyütmek ve geliştirmek için komisyonlar ve çalışma gruplarındaki uzmanlarımızın elinden geleni yapacağına inancım tamdır” sözlerine yer verdi.