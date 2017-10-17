Esnafa kredisinde limit 500 Bin TL'ye kadar çıkacak!

Başbakan Binali Yıldırım esnafa iş yeri kredisi limiti konusunda ön bilgi verdi. İş yerini satın almak isteyen vatandaşlar için 500 bin TL'ye kadar kredi verileceğini duyuran Yıldırım, işletme kredisi sınırının ise 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. İşte, Başbakan Binali Yıldırım'ın esnaf kredisi hakkındaki açıklamalarından bazı detaylar;

'Biz esnafımızı büyüyen, güçlü Türkiye'nin bel kemiği olarak görüyoruz. 2002 yılında 1 yıl boyunca bütün esnafa verilen kredi miktarı 153 milyon lira. Bugün 22 milyara çıkmış. 2002'den bu yana 1.5 milyon esnaf ve zanaatkar 70 milyar lira kredi kullandı. Esnafa açtığımız kredi bu yıl 9 milyarı geçti. Esnaflar üretiyor, istihdam sağlıyor. Unutulan sanatları yaşatıyor. Bu yüksek faiz sürekli olacak bir şey değil. Önemli olan faizlerin makul bir seviyeye gelmesi ve artık esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması. Türkiye'nin büyümesi için buna ihtiyaç var.

Faiz meselesinin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla orantılı olmadığını söylüyoruz. Büyüme yüzde 5'in üzerinde seyrediyorken, küresel ve yerel yatırımlar artıyorken faizlerin yüksekte seyretmesinin ekonomik kurallarla izahı mümkün değildir. Bu konu da Hükümetimizin 1. derecede öncelikli maddeler arasında yerini almıştır. Bugün 450 bin esnafımız ucuz krediden kullanma imkanına sahip. Kredi sınırı ne? 2002'de 5 bin lira. Şimdi 150 bin lira oldu. 900 kooperatifimiz kredi alabiliyor. Esnaf ve sanatkarlarımızın kullanacağı işletme kredisi sınırı 150 binden 200 bine çıkarılıyor.'