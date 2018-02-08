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    Esnafa çay ziyareti

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    08.02.2018 - 21:13 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara’nın Siteler semtinde çalışan Turan Dinç’in mobilya atölyesine sürpriz ziyarette bulundu.

    Esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, anlatılan sorunlarla ilgili çözüm yollarının saptanacağı bir çalıştay yapma sözü verdi. Kılıçdaroğlu, bir toplantıda karşılaştığı Dinç’in çay teklifine aylar sonra yanıt verdi. Sessiz sedasız, beraberinde birkaç kişiyle Siteler’e giden Kılıçdaroğlu, Dinç’in atölyesinde, sehpanın üzerine serili gazete kâğıtları üzerinde çay içti. Siteler esnafı, Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlatırken, vergilerden, kredi borçlarından ve işlerin bir süredir kötüye gitmesinden yakındı. Kılıçdaroğlu, “Gerek grup konuşmalarımda ben, gerekse Meclis Genel Kurulu’nda arkadaşlarımızla birlikte sorunlarınızı dile getiriyoruz ve dile getirmeye de devam deceğiz. Sadece esnaf sorunlarının masaya yatırılacağı, esnaf temsilcilerinin bulunacağı ve çözüm önerilerinin getirileceği bir esnaf çalıştayının en kısa sürede yapılacağına dair de söz veriyorum” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Kemal Kılıçdaroğlu , chp , son dakika
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