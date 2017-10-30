Esnaf ve sanatkarlar 200 bin liraya kadar kredi kullanabilecek

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil yapılan son düzenleme ile finansman sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara daha fazla kredi imkanı sağlamaya başladıklarını ifade ederek,"Kooperatifimizce daha önce esnaf ve sanatkarlarımıza 150 bin liraya kadar işletme kredisi kullandırabiliyorduk.

Yapılan son düzenleme sonrasında işletme kredisinde limit 200 bin TL'ye yükseldi. Mevcut işini büyütmek isteyen, yeni işyeri açmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız kooperatifimize müracaat ederek 200 bin TL'ye kadar kredi kullanabilirler. Bir yıllık ödemelerde kredi faizimiz yüzde 4 olarak uygulanırken, bir yılı aşan kredilerde yıllık faiz oranımız yüzde 5 olarak uygulanmaktadır.

200 bin TL'ye kadar kredi kullanan esnaf ve sanatkarlarımız aldıkları bu krediyi 5 yıla kadar ödeme imkanına kavuşmuş oluyorlar. Piyasaya koşullarına ve bankalara oranla yüzde 100 daha avantajlı olan kooperatif kredilerimize esnaf ve sanatkarlarımızın talepleri her geçen gün daha da artmaktadır" dedi.

Yapılan son düzenleme ile esnaf ve sanatkarlara daha fazla kredi desteği sağlanacağını ifade eden Başkan Demirgil,"150 bin TL'lik üst limitimizin 200 bin liraya çıkması ile birlikte esnaf ve sanatkarlarımıza daha fazla kredi kullandıracağız. Düşük faizli kredilerden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımıza kooperatifimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.