Esnaf sayısı bir yılda 27 bine yakın arttı

“2016 TEMMUZDAN İTİBAREN 1 YILDA ESNAF SAYISI 26 BİN 779 ARTTI”

Esnaf ve sanatkâr sayısının geçen Haziran ayı ve yıllara göre artış gösterdiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkâr sayımız 2017 Haziran ayından temmuz ayına kadar sadece 94 kişi arttı. 2016 Temmuz ayında 1 milyon 660 bin 754 olan esnaf sayımız 2017 yıl Temmuz sonu itibariyle ise 26 bin 779 artarak 1 milyon 687 bin 533’e ulaştı. Temmuz 2016’da 1 milyon 787 bin 624 olan iş yeri sayısı ise bu yıl temmuz ayında 28 bin 2 artarak 1 milyon 815 bin 626’ya çıktı” diye bilgi verdi.

“2016 TEMMUZ’DAN 2017 TEMMUZ SONUNA KADAR 28 BİN 2 İŞ YERİ AÇILDI”

En çok tercih edilen mesleklerde büfe ve market işletmeciliğinin başı çektiğini bildiren Palandöken, “2016 Yılı Temmuz ayından 2017 yılı Temmuz sonuna kadar ki dönemde 28 bin 2 yeni iş yeri açılarak toplam iş yeri sayısı 1 milyon 815 bin 626’a ya ulaştı. Toplamda bin 716 tescil sayısı ile yine bu ay en fazla tercih edilen mesleklerde büfe bakkal ve market işletmeciliği başı çekti. Onu bin 465 tescil sayısı ile lokantacılık, yemek, içecek sunumu faaliyetleri takip etti. Üçüncü en çok tercih edilen meslek ise 865 tescil sayısı ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeleri oldu” şeklinde konuştu.