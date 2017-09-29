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    Esnaf lokantaları neden vazgeçilmezdir?

    Hülya EKŞİGİL
    29.09.2017 - 13:30 | Son Güncelleme:

    Esnaf lokantaları Türkiye’deki yeme-içme geleneğinin en temel unsurlarından. Türk lokantacılık sektörünün ilk örneklerini oluşturmuş bu mekânların neden önemli olduğunu yemek kültürü yazarı Hülya Ekşigil anlattı.

    Bir ‘şef’ten daha marifetli olsa bile, mutfaktaki ustalarına her zaman aşçı denir; hatta zamanında insanların “Aşçıda yedik” diye söz ettiği lokantalardır.

    Esnafı sefertası taşımaktan kurtarıp sosyalleşmesine katkıda bulunan müesseselerdir.

    Çalışan insanların vakit kaybetmeden karın doyurabildiği, ‘fast food’ kavramı yaratılmadan çok önce ‘hızlı yemek’ anlayışını hayata geçirmiş yerlerdir. Hızlı yemek için sağlıksız seçeneklere yönelmek gerekmediğini de göstermiş olmanın haklı gururuna sahiptirler.

    Yemeği görerek seçme, ‘bir kaşık şundan’, ‘iki tane bundan’ isteme keyfini yaşatırlar.

    Ev yemeği hasretini dindirirler.

    Göz alıcı tezgâhlarıyla en iştahsız insanı bile heyecanlandırma gücüne sahiptirler.

    Geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini sadakatle üretir; ev mutfaklarında yok olup gitmeye yüz tutmuş, özlenen yemekleri tatma olanağı verirler. Ülkemizi ziyaret edenlere mutfağımızda sahip olduğumuz çeşitliliği hakkıyla gösteren yerlerdir.

    En tavizsiz vejetaryenlere de, sebzeye göz ucuyla bile bakmayı zül sayan etoburlara da zengin seçenek sunabilirler.

    Hesaplı fiyatları sayesinde işadamı da öğrenci de yan yana masalarda karnını doyurabilir.

    Büyükanneden toruna, tüm ailenin birlikte yemek yiyip hepsinin mutlu ayrılacağı ender lokanta türlerindendir.

    Türkiye’nin neresinde olursanız olun, o kentin iyi bir esnaf lokantasında yemek yediğinizde hem tanıdık hem de o yöreye özgü sürprizli yemeklerle, yörenin en iyi ‘gastronomik fotoğrafını’ çekebilirsiniz.

    Sahip oldukları geleneksel miras ve misyonla hem bu işi yapmaya soyunan ya da babadan/dededen kalma dükkânını sürdürenlerin hem de tüketicilerin üzerine titremesi gereken müesseselerdir.

    Etiketler: esnaf lokantaları , esnaf lokantası , gurme
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