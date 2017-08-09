Esnaf caddeyi kapattı, turistler şaşkına döndü

Siteler Mevkii’nde bu sabah bir araya gelen yaklaşık 100 esnaf, marka avukatlarının turizm sezonundaki denetimlerine tepki göstermek için eylem yaptı. Esnaf, marka avukatlarının sık sık yaptıkları denetimlerin iş yapmalarını engellediğini savundu.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

Esnaf, motosikletleri park edip ve yolun ortasına koydukları taburelere oturarak trafiğe kapattı. Grup korna çalan şoförlere de tepki gösterdi, tartışmalar çıktı Kısa sürede gelen polis ekipleri ile esnaf arasında da sözlü tartışma yaşandı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Müdür Yardımcısı İsmail Toygan, gerginliğin büyümesini önledi. Müdür Sarıkaya, esnaftan aralarından bir temsilci isteyerek, dükkan içinde görüşme yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından yaklaşık bir saat sonunda esnaf yoldan çekilerek eylemine son verdi.

Eylemi sonlandıran esnafın, aralarından seçtikleri temsilciler aracılığıyla ilçe yöneticileri ile görüşecekleri belirtildi.

'HER DÜKKANDA TAKLİT ÜRÜN SATILIYOR'

Eylemci bir esnaf ise satış izni verilmesini istedi, "Fabrikalardan aldığımız malların hepsi faturalı. Turizm kötü durumda kazandığımızı da marka avukatlarının kestirdiği cezalara ödüyoruz. Türkiye’nin birçok turistik şehrinde, Marmaris'te her dükkanda taklit ürünler satılıyor ve turistler özellikle bilerek alıyor. Avrupa Birliği üyesi değiliz, faturalı bu ürünleri satabilmeliyiz" dedi.

Eylemi gören turistler ise yollarını değiştirdi.