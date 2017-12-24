Esnaf, 10 yaşındaki kızı taciz eden şüpheliyi dövdü

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir şahıs tarafından taciz edilmeye çalışılan kız çocuğunu attığı çığlık kurtardı. Kız çocuğunun çığlığını duyan apartman sakini 3 öğrenci, tacizciyi döverek dışarı çıkardı. Durumu fark eden esnaf da önce meydan dayağı attığı tacizciyi daha sonra polise teslim etti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Hanım Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.E. (22) adlı şahıs 10 yaşındaki kız çocuğunu bir apartmana götürdü. Korkan çocuk çığlık atmaya başladı. Bu sırada apartmanda yeni tuttukları daireye eşyalarını taşıyan 3 üniversite öğrencisi, kız çocuğunun çığlığını duyarak aşağıya indi. Öğrenciler şahsı döverek dışarıya çıkarırken, durumu fark eden esnaf da şahsı dövmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öfkeli grubun elinden güçlükle M.Ş.E.’yi alan polis, otomobile bindirerek gözaltına aldı. Polis, mağdur kız çocuğunu gözyaşları içerisinde Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Olay sonrası ve kız çocuğunun polisler eşliğinde götürülmesini güvenlik kamerası ile görüntülendi.