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    Esmiyor... Şemsiyeyle denize girdiler!

    İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
    25 Ağustos 2017 - 15:23Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 15:35

    Antalya’da hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar yükselirken, serinlemek için denize giden tatilcilere zor anlar yaşatıyor. Kavurucu güneşten bunalan tatilciler, şemsiye gölgesinde deniz keyfi yaptı.

    Öğle saatlerinde güneş altında dolaşmanın zorlaştığı turistik kentte, tatilciler farlı alternatifler geliştiriyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’nda serinlemeye çalışan 4 arkadaş, güneş şemsiyelerini denizin içine dikti.

    Güneşin yakıcı etkisinden bir nebze de olsa kurtulmaya çalışan tatilciler, kendilerini izleyen meraklı gözlere aldırmadan denizin tadını çıkardı. Tatilciler, kavurucu güneşte denize girmekte zorlandıkları için böyle bir çözüm ürettiklerini belirterek, "Şemsiyenin gölgesinde yüzüyoruz" dedi.

    Şemsiye altında özçekim yaparak sosyal medya hesaplarında tatil manzarası olarak paylaşan arkadaş grubu, kahkahalar içinde eğlenmeye devam etti.

     

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    Etiketler: ANTALYA , Şemsiye , Deniz
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