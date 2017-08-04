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    Eskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurdu

    AA
    04 Ağustos 2017 - 09:50Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 10:32

    Antalya'da "eskort siteleri" aracılığıyla dolandırıcılık operasyonunda 5 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların 81 il için ayrı eskort sitesi kurduğu, başka kadınların fotoğraflarını koyarak telefon numaralarını yazarak fuhuş vaadiyle para istedikleri öne sürüldü.

    'DOLANDIRILDIK' İHBARI

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine farklı tarihlerde başvuran 6 kişi, "eskort sitelerinde" telefon numaraları yazılı kadınlara para gönderdiklerini belirterek dolandırıldıklarını iddia etti. Şikayetler üzerine araştırma başlatan ekipler, bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konyaaltı ilçesindeki eve operasyon düzenledi.

    EVİ ÇAĞRI MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞLER

    Çağrı merkezine dönüştürüldüğü belirlenen evde "M.T, T.Ç, G.T, Ş.T. ve N.Ö" isimli kadınlar gözaltına alındı.  Kadınların, 81 il için ayrı "eskort siteleri" kurdukları, sitelere başka kadınların fotoğraflarını koyup telefon numaralarını yazdıkları, hattı arayanlardan fuhuş vaadiyle para istedikleri öne sürüldü.

    BANKA HESAPLARINDA 2 MİLYON LİRA

    Zanlıların, banka hesaplarında bu yolla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 milyon lira bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: Antalya , eskort siteleri , Konyaaltı
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