Eskort operasyonunda gözaltına alınan 'izdivaç damadından' ilginç açıklama

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 54 "eskort" sitesine yönelik Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'daki 24 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 4'ü savcılık talimatının ardından serbest bırakıldı, aralarında ulusal televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına damat adayı olarak katıldıktan sonra ünlenen Birkan K'nin de yer aldığı 16 zanlı ise Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirildi.



Birkan K, sağlık kontrolünün ardından bir gazetecinin iddialara yönelik sorusu üzerine, "Sadece iyiliğin suistimal edilmesidir. Şu an bir şey diyemiyorum. Gerekli açıklamayı mahkemenin ardından yapacağım." dedi.



Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Adana merkezli 14 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort" sitelerinin yöneticilerine yönelik 12-13 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda aralarında iki kadının yanı sıra ulusal televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına damat adayı olarak katıldıktan sonra ünlenen Birkan K'nin de (23) bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.