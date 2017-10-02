Eskort Gizem, hâkim ve eski savcıdan davacı

L. A.’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve HSK’ya yaptığı başvurulara göre olay 23 Eylül akşamı yaşandı. Hakim A.B. ile bir yıldır sevgili olduklarını öne süren L.A.’nın iddiasına göre anılan gün ve sonrasında şunlar yaşandı:





23 Eylül akşam 20:00 gibi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinde görevli Hakim A.B., L.A.’yı aradı. Telefonla aradığı L.A.'ya kendisini özlediğini görüşmek istediğini söyleyen Hakim A.B., L.A.’yı almak üzere Esenyurt Esenkent’teki evinin önüne gitti. Saat 22.00 gibi evinden çıkan L.A., otomobile bindiğinde, Hakim B.’nin dışında eski savcı İ.T. de otomobilde bulunuyordu.



L.A., eski savcı T.’nin de otomobilde bulunmasından rahatsız oldu. L.A. rahatsızlığını Hakim A.B. ile de paylaştı. L.A.’nın sevgilisinden aldığı yanıt, iddiaya göre, ‘Hadi gel benim eve gidelim. Hep beraber takılalım’ şeklinde oldu.



'OTOMOBİLDEN İNMEK İSTEDİM DARP ETTİ'

L.A. kendisine yapılan tekliften rahatsız olunca otomobilden inmek istedi. Otomobilde tartışma sürerken savcı İ.T., L. A.’yı darp etti. L.A., Hâkim A.B.’nin Ataköy’de bulunan evine kadar götürüldü. Bu sırada İ.T. otomobilden inerek L.A. ve hâkim A.B.’den ayrıldı. L.A., hâkim A.B. ile birlikte eve çıkmadan önce bir süre otomobilde konuştular. Hâkim A.B., L.A.’dan şikayetçi olmamasını istedi. A.B., L.A.’ya ‘Eve çıkalım uyuyalım. Cezam neyse çekerim. Sabah gider şikâyet edersin' dedi.



Hâkim A.B., L.A.’nın banka hesabına bir miktar para da havale etti. L.A., şikâyet başvurusu yapacağını söyleyince bu kez hâkim A.B. tarafından evde darp edildi.



RAPOR: DARP EDİLMİŞ

Hakim A.B.’nin evinden 24 saat sonra çıkan L.A., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. L.A.nın yüzündeki morluk, dudağındaki kesik ve kolundaki izler rapora yansıdı.



25 Eylül günü saat 00.08’de imza altına alınan rapordan sonra L.A. bu kez karakola giderek şikyette bulunmak istedi. L.A.’nın iddiasına göre, hakim A.B.’nin karakolu araması nedeni ile şikâyet başvurusu alınmadı.

İKİ İSİM İÇİN DE ŞİKÂYET BAŞVURUSU

L.A. bu kez İstanbul Adliyesine gitti. Adliyede görevli bir başsavcı vekili ile görüşen L.A. hazırladığı şikâyet dilekçesini savcılığa sundu. L.A., Hakim A.B.’ye yönelik şikâyet dilekçesini de HSK bürosuna teslim etti.



'DARP ETMEDİM, GİTMEKLE HATA YAPTIM'

Telefon ile ulaştığımız İstanbul Adliyesi’nde görevli Hâkim A.B. ise şunları söyledi: “Olay günü ben değil, L.A. beni aradı. Beni L.A. ile tanıştıran, eski savcı arkadaşım İ.T.



Bildiğim kadarı ile L.B. hayat kadını. Ben öyle biliyorum. Beni aradıktan sonra İ.T. bey ile birlikte gittik. Amacımız birlikte bir mekana gitmekti. Arabaya bindikten sonra L.A. ile İ.T. bey arasında bir tartışma çıktı. Ama darp olayı olmadı. Ben o sırada aracı kullandığım için çok müdahale edemedim ama sakin olmalarını söyledim. Daha sonra evin önüne geldik. İ.T. bey bizden ayrıldı. Kadın beni, şikayet edeceğini söyleyerek tehdit etti ve şantaja başladı. Evet banka hesabına 500 lira çıkardım. Şikâyette bulunmasın diye para gönderdim. Evden gitmesini istememe rağmen evden çıkmadı. Daha sonra 155’ten polisi aradım. Pazar günü de evden çıktı. Benim, kesinlikle kendisine yönelik bir darp v.b. bir durumum olmadı. Keşke o gün aradığında gitmeseydim. Bunda hata yaptım” dedi.

TARTIŞMA KÜFÜR YÜZÜNDEN ÇIKTI

Rüşvet aldığı gerekçesi ile meslekten çıkarılan eski savcı İ.T. ise şunları söyledi: "Ben L.A.'yı tanıyorum. Arkadaşlık sitelerinden biri aracılığı ile tanıştım. Bu kişi eskortluk yapıyor. Gizem, Aslı gibi rumuz kullanıyor. Olay günü Hakim A.B. ile birlikte gittik doğru. L.A. ile daha önce yaşanan bir husumetim vardı. O akşam da otomobile biner binmez bana yönelik ağır küfürler etti. Otomobilde tartışma da bu yüzden çıktım. Beni asıl darp eden bu kişi. Şikâyet başvurumu hazırladım, yarın savcılığa vereceğim."