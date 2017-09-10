Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanında kim vuruldu? EDHO yeni sezon ne zaman?

Sezona ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. ‘Yeni sezon ne zaman başlayacak?’ sorularına yanıt veren fragmana Hızır’ın ‘mutluluk bu kadarmış’ sözleri damga vurdu. Artık yepyeni bir hayat seçen Hızır ve Meryem’in mutlu anları düşmanlarının yeni girişimiyle kabus dolu anlara dönüşüyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 73. bölüm fragmanında Çakırbeyli Ailesi’ni perişan ettiği görülen girişim başarılı olacak mı? Kadrodan bir isim ayrılacak mı? Tüm bu soru işaretleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 19 Eylül Salı akşamı yayınlanacak olan bölümünde netlik kazanacak.





KADRO GENİŞLİYOR

Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Tarık Ünlüoğlu'nun başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Yeni sezonda dizide; Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Duvara Karşı filmiyle Almanya'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü alan Birol Ünel, Kalandar Soğuğu filminin ödüllü oyuncusu Haydar Şişman ve İrem Sultan Cengiz de rol alacak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, kendisi için canını feda eden Vehbi'nin ölümünden sonra eve kapanır. Abisinin yadigarının kaybı Hızır'a çok ağır gelmiştir. Serkan'ın verilen görevi yerine getirememesi Rüstem'in planlarını sekteye uğratmıştır. Her ne kadar bir an önce kaçıp gitmek istese de işini tamamlamak zorunda bırakılır. Son hamlesi için Hızır'ın evden çıkmasını kollayan Serkan kurduğu tuzakla ava gittiğini zannederken av olacaktır.

Ünal Kaplan masasındaki kan davasının bitmesi adına Rüstem ile bir kez daha karşı karşıya gelir. Düşmanlıklarını ilan eden iki masa lideri birbirlerine rest çekerler. CIA tarafından gücünü kaybeden Rüstem geri adım atmayarak meydan okumaya devam edecektir.

Meryem'in yeni görevi Hızır'ı ve gittikçe büyüyen ailesini ayakta tutmaktır. Aldığı son darbeden sonra kolay kolay kendine gelemeyecek olan Hızır'ın aklında tüm işleri ailenin diğer erkeklerine bırakıp gitmek vardır. Ceylan da kendisi için aynı şeyi arzular. Artık biraz huzur bulmak herkesin hakkıdır.