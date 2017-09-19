Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bu akşam başlıyor.. İşte o fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi finalini Hızır'ın tüm işlerini aile üyelerine devredip memleketine dönmesiyle yapmıştı. Karadeniz'de gerçekleştirilen çekimlerin ardından yeni sezonda nelerin yaşanacağı merak konusu olurken, Hızır'ın büyük bir tehdit altında olduğu anlaşılıyor. Sosyal medyada fragmanın ardından yapılan yorumlarda, Hızır'ın değil kızının vurulduğu şeklinde görüş paylaşılırken, bu akşamki yeni bölümde nelerin yaşanacağı ise merak konusu..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecan dolu sahnelerle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde Hızır ve ailesi huzurlu bir şekilde hayatlarına Karadeniz'de devam ederken, bir süre sonra geri dönmek zorunda kalıyorlar. Fragmanın final sahnesinde ise Hızır'ı öldürülme girişiminde bulunuyor.

Ailesi ve yakınları büyük şok yaşarken, Hızır'ın öldürülüp, öldürülmediği ise belli değil. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizinin ilk bölümünde meydana gelen detaylar ve yayın tarihi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 19 Eylül Salı (bu akşam) günü yayınlanacak.

DİZİYE YENİ OYUNCULAR MI KATILIYOR?

Yeni sezonda dizide; Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Duvara Karşı filmiyle Almanya'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü alan Birol Ünel, Kalandar Soğuğu filminin ödüllü oyuncusunun yer alacağı duyuruldu.

Ayrıca Haydar Şişman ve İrem Sultan Cengiz gibi sinema dünyasında sevilen isimlerin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni sezonda yer alacakları iddia edildi.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, fragmanda ve yeni sezon tanıtımlarında bu isimlere dair bir bilgi ve sahneler henüz yok.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz konusu

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur.

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin.

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir. Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir.

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem.