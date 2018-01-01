Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünü bekleyenlere kötü haber: Bu hafta yok!

Yılbaşı sonrası pek çok dizinin yeni bölümü ertelendi, bu dizilerden biri de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. En son 26 AralıK’ta yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümünü planlarken; Ömer'in işlerin son hamlesi Çakırbeyli hanesinde bomba etkisi yaratı. Finalde yeni bir dönemin sinyalini alan izleyiciler, son bölümden bu yana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını araştırıyor.



Atv yayın akışında özel bölümü görünen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 87. bölümüyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve tarihi belli olur olmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.