Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler yaşanacak?

Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet…

Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.