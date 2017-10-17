Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında şok sahne!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu haftaki bölümünden önce yayınlanan yeni bölüm fragmanında heyecan dolu sahneler dikkat çekerken, masaya dahil olan Ekrem'in hamleleri dikkat çekiyor.

İlyas ve Kimsesiz Yaşar'ın birlikte nezarette olan görüntüleri ekrana gelirken, İlyas'ın söyledikleri Yaşar'ın kafasını karıştırıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çakırbeyli hanesine çöken matem havası bir türlü sona ermez. Mübeccel'in kaybı henüz toparlanamamış olan aileyi bir kere daha sarsar. Kadınlara, çocuklara değen düşmanlar artık uzakta aranmamaktadır. Fidanlıktaki davete katılmadığı için dikkatleri üzerine çeken Teoman köşeye sıkışır. Ekrem ise tüm olanların asıl sorumlusu olarak görülür fakat kardeşini ortaya atacak kadar planlarına sadıktır.

Bir süredir düşmanlarından sevdiklerini koruyamıyor olmanın acısını duyan Hızır, kalemini kıracağı ismi bulur. Sırada çok iyi tasarlanmış bir planı uygulamak vardır. Bunun için kendini öne atan kişi Hızır Ali olur. Hayatta kendinden başka sevdiği biri kalmayan Ünal da masasının başına gelebilecek olası tehlikelerin önlenmesi adına bu plana ayak uyduracaktır.

Ailesini bir arada tutmayı kendine görev bilen Meryem için ise artık her şey anlamsızlaşmaya başlamıştır. Bir ferdini daha kaybetmiş ailenin başında artık toparlayıcı biri yoktur. Bu boşlukta Mübeccel'in ölümünden sonra yaşamak dayanılmaz gelen Servet ya intikam almak için bir şeyler yapacak ya da kendinden cayacaktır.

Tehlike kol geziyor

Hızır, kızının ölümüne sebebiyet veren düşmanından tüm zor koşullara rağmen intikamını almış, kalbini biraz olsun soğutmuştur. Bunun gerçekleşmesine olanak sağlayan Nevzat, öldürülenin bir gizli tanık olması nedeniyle, devletin gölgesinin artık Çakırbeyliler üzerinde olmayacağını açıkça belirtir. Böylece masaya kabul görülecekleri konusunda söz verilen yeni isimler, olduğundan daha tehlikeli bir konuma gelir. Bir an önce yok edilmeleri mevzusunda uzlaşılsa da Kimsesiz Yaşar masada yapacağı hamlesiyle dokunulmaz olmayı başaracaktır. Tam bitti denilen yerden yeniden başlayan felaketler zinciri kimsenin rahat bir nefes almasına izin vermez. Zeyno'nun intikamının alınmasında büyük katkısı olan Servet, kısa zamanda düşmanlar tarafından fark edilir. Mübeccel'i de yanına alarak bir an önce ülkeyi terk etmekten başka çaresi kalmaz. Yapacakları yolculuğun varacağı yeri ise kimse tahmin edemeyecektir.