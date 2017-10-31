Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Mürsel'in hamlesi ne olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından 78. bölüm fragmanı diziseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde ise aksiyon seviyesi iyice artmaya devam ediyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. bölüm fragmanı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE..

Hızır Çakırbeyli'nin düşmanları hem içeriden hem dışarıdan saldırıya geçmişlerdir. Bir yanda aileyi içeriden bitirmeyi amaçlayan Ekrem, diğer yanda tehditleriyle korku salmaya çalışan gözü kara Mürsel. Tehlikenin nereden geleceği belli olmayan bu zamanlarda Hızır'ın sevdiklerini korumak adına herkesten bir adım önde olması gerekmektedir. Bunun için ona oyun kuranların zaaflarının peşine düşecektir.

Kendini bir yalana kaptırıp tüm ailenin yüzünü yere eğen Hızır Ali'nin zaafı Ceylan'ın resmen devletten uzaklaştırılmasına yol açmıştır.Ailenin başına gelebilecek olası felaketlerin önlenmesi için herkes elini taşın altına koymaya hazırdır. Şahsi meselelerin ticaretini etkilemesine izin vermeyecek olan Ünal Kaplan'a göre ise bir cenaze daha görmeden bir düğün olması gerekmektedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hızır düşmanlarını vurarak ilerlediği yolun sonunda asıl muhatabının mutlaka karşısına çıkacağını bilir. Tehlikeden uzak tutmak istediği için İlyas ve Alparslan'ı planlarına dahil etmez. Ekrem ise aksine ailesi üzerinden oyunlar kurmaya devam eder. Kızını öne attığı planıyla Çakırbeyli Ailesi ile şahsi husumet çıkarmayı başarır. Bu Ekrem'in masa üyeleriyle birebir temas kurmak için bahanesi olacaktır. Hızır her şeyin farkındadır ama oğlunun zaafı elini kolunu bağlar. Ailesini karşısına alacak kadar kendini kaptıran Hızır Ali'nin bu selden kurtulması zor olacaktır. Yaşar, Hızır ile birlikte öldürdükleri Nedim'in evinde, örgüte dair gizli bilgilerin olduğu bir bilgisayara savaş ganimeti olarak el koyar. Bu bilgilerin deşifre olmasını istemeyen düşmanlardan biri, Hızır'ın karşısına dikilmekte geç kalmayacaktır.

Hızır düşmanlarını vurarak ilerlediği yolun sonunda asıl muhatabının mutlaka karşısına çıkacağını bilir. Tehlikeden uzak tutmak istediği için İlyas ve Alparslan'ı planlarına dahil etmez. Ekrem ise aksine ailesi üzerinden oyunlar kurmaya devam eder. Kızını öne attığı planıyla Çakırbeyli Ailesi ile şahsi husumet çıkarmayı başarır. Bu Ekrem'in masa üyeleriyle birebir temas kurmak için bahanesi olacaktır. Hızır her şeyin farkındadır ama oğlunun zaafı elini kolunu bağlar. Ailesini karşısına alacak kadar kendini kaptıran Hızır Ali'nin bu selden kurtulması zor olacaktır. Yaşar, Hızır ile birlikte öldürdükleri Nedim'in evinde, örgüte dair gizli bilgilerin olduğu bir bilgisayara savaş ganimeti olarak el koyar. Bu bilgilerin deşifre olmasını istemeyen düşmanlardan biri, Hızır'ın karşısına dikilmekte geç kalmayacaktır.

MÜRSEL KARA DİZİYE BÖYLE GİRİŞ YAPTI

Dizinin son bölümünün final sahnesinde ekranlara gelen Mürsel Kara, karakterine Taner Tuna hayat veriyor. İlk bölümden anlaşıldığı kadarıyla Hızır'ın karşısına çıkan düşmanlar arasında en dişlisi olarak gözüken Mürsel Kara'nın psikopatlığı ile tanındığı ilk repliklerde ortaya çıkıyor. Diğer bir konu ise Mürsel Kara karakterinin en büyük zaafı kendisine Kara Mürsel denmesi.